Chi phí sinh hoạt tăng cao ảnh hưởng đến nhà văn Anh

Vương quốc Anh đang phải đối mặt với sự mất mát nghiêm trọng về tài năng viết lách và điều này có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến các ngành công nghiệp văn hóa trị giá 100 tỷ bảng Anh.

Bà Ellie Peers, Tổng thư ký Hội Nhà văn Vương quốc Anh. Ảnh: writersguild.

Hội Nhà văn Vương quốc Anh (The Writers’ Guild of Great Britain - WGGB) vừa thực hiện một cuộc khảo sát, và kết quả chỉ ra rằng Vương quốc Anh đang phải đối mặt với “sự mất mát nghiêm trọng về tài năng viết lách” do chi phí sinh hoạt tăng cao.

Trong số 250 nhà văn được Hội nhà văn Anh quốc khảo sát, 55% nói rằng chi phí năng lượng và thực phẩm tăng cao đang ảnh hưởng đến khả năng duy trì sự nghiệp viết lách của họ, cùng các yếu tố khác bao gồm việc có ít thời gian hơn để làm việc với tư cách là nhà văn, hoặc xin tài trợ, các kế hoạch phát triển hoặc cơ hội việc làm cũng trở nên khan hiếm.

Hơn hai phần ba nhà văn được khảo sát (67%) cho biết họ phải dựa vào tiền tiết kiệm để quản lý chi tiêu hàng ngày, trong khi 37% nhà văn được khảo sát cho biết họ phải dựa vào thu nhập của đối tác. Hơn 70% số người được hỏi đã kiếm được 18.000 bảng hoặc ít hơn từ công việc viết lách của họ trong năm vừa qua. Phần lớn (hơn 80%) nhà văn được hỏi là nhà văn tự do.

Cuộc khảo sát cũng tập trung vào yếu tố khan hiếm cơ hội trong toàn ngành công nghiệp văn hóa: một số người được hỏi nhấn mạnh vào tiền lương thực tế không tăng, không theo kịp lạm phát, trong khi ngành công nghiệp sáng tạo tiếp tục trải qua cú sốc kép của Brexit và đại dịch Covid-19. Dẫn đến việc thanh toán chậm, ngân sách sản xuất bị thu hẹp và số lượng độc giả cũng giảm.

Các nhà văn cho biết họ cảm thấy lo lắng về việc chi phí sinh hoạt tăng sẽ ảnh hưởng như đến các ngành công nghiệp sáng tạo, nhiều nhà văn khác cũng lo ngại rằng nhu cầu của khán giả và người tiêu dùng bị thu hẹp sẽ buộc các tổ chức phải đóng cửa. Nhiều ý kiến cho rằng các studio trò chơi điện tử độc lập, rạp chiếu phim, nhà xuất bản là những đối tượng đặc biệt có nguy cơ gặp rủi ro cao.

Trên website của Hội Nhà văn Vương quốc Anh, bà Ellie Peers, Tổng thư ký Hội, phát biểu rằng: “Cuộc khảo sát mới đây của Hội nhà văn Vương quốc Anh cho thấy sau khi trải qua tác động kép của Brexit và đại dịch Covid-19, các nhà văn đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt nghiêm trọng. Vương quốc Anh đang phải đối mặt với sự mất mát nghiêm trọng về tài năng viết lách và điều này có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến các ngành công nghiệp văn hóa nổi tiếng thế giới của Anh quốc".

Ngành công nghiệp văn hóa đã đóng góp hơn 100 tỷ bảng Anh cho nền kinh tế nước Anh và có một bề dày lịch sử. "Hội nhà văn chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác trong ngành để giải quyết tác động của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đối với các nhà văn. Và Hội nhà văn Anh quốc cũng sẽ tiếp tục vận động và đồng thời có những biện pháp để bảo vệ hội viên của mình", Tổng thư ký Hội Nhà văn Vương quốc Anh nói.