Chi phí sản xuất tăng cao, xuất bản Anh tìm cách bình ổn giá

Các nhà xuất bản ở Anh cho biết giá sách sẽ tăng khi chi phí sản xuất tăng cao. Vì vậy, họ dự định sử dụng giấy rẻ hơn và tăng số lượng in trong một lần.

Ảnh: London School of Economics.

Đại diện từ các nhà xuất bản tại Anh cho hay giá sách có khả năng tăng cao và người làm xuất bản đang tìm cách để bình ổn giá cho độc giả.

Theo The Guardian, một số nhà in đang cân nhắc đổi sang loại giấy in rẻ hơn và mỏng hơn, đồng thời tạm hoãn tái bản các sách cũ, xuất bản ít đầu sách hơn để giảm chi phí, tránh tăng giá bán lẻ.

Tình trạng phức tạp kéo dài

Theo Juliet Mabey, đồng sáng lập Nhà xuất bản tư Oneworld, tình trạng lạm phát khiến không chỉ giấy mà cả năng lượng sản xuất cũng bị tăng giá. Ngoài ra, chi phí sản xuất và phân phối cũng đang ở mức cao, đây sẽ là một tình trạng kéo dài chứ không chỉ là nhất thời.

Valerie Brandes, nhà sáng lập của Nhà xuất bản Jacaranda Books Arts Music, cho biết giá sách rất có thể sẽ phải tăng trên tất cả định dạng từ 10% đến 20%.

Các đơn vị xuất bản tư thường đặt hàng số lượng in nhỏ hơn các nhà xuất bản lớn, do đó không có điều kiện tiếp cận lợi thế kinh tế quy mô lớn. Và khi chi phí sản xuất tổng thể tăng, các đơn vị nhỏ lẻ “không còn có thể in được với mức giá phải chăng như cách đây 1 năm nữa”, Mabey chia sẻ.

Ở Anh, kể từ những năm 1990, các đầu sách không còn được cố định giá nữa - trong khi các nước như Pháp và Đức vẫn có. Điều này có nghĩa là sách ở Anh có thể được giảm giá, có những cuốn giảm rất sâu. Chi phí vật liệu và sản xuất cao, kết hợp với khả năng chiết khấu của các nhà bán lẻ, có nghĩa là lợi nhuận các nhà xuất bản thu được từ sách ít đi.

Giá sách rất có thể sẽ phải tăng trên tất cả định dạng. Ảnh: Kumar Sriskandan/Alamy.

Bà Julia Marshall, Giám đốc sản xuất tại Nhà xuất bản Simon & Schuster Anh, cho biết: “có nhiều lo ngại về sức mua sách - đặc biệt là trong điều kiện hiện nay”.

“Sách vẫn là một hình thức giải trí vừa túi tiền so với các hình thức khác, nhưng hiện nay, áp lực về thu nhập khả dụng là rất lớn", bà Marshall nói. Trong bối cảnh đó, nhà xuất bản của Marshall vẫn phải tìm cách cân bằng, đưa tác phẩm tiếp cận nhiều độc giả nhất có thể.

Bà Aimée Felone, Giám đốc điều hành tại Nhà xuất bản Knights Of, tin rằng người tiêu dùng sẽ “phải chịu giá sách tăng để biên lợi nhuận của nhà xuất bản vẫn có lãi”. Nhưng bà cũng cho rằng cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt gây ảnh hưởng nặng nề hơn đối với các cộng đồng da màu, vì vậy, cần “cân nhắc về đạo đức khi tăng giá sách”.

“Nếu cứ tăng giá sách, chúng tôi sẽ vô tình tẩy chay các cộng đồng thiểu số”, bà nói thêm. Để cố cắt giảm chi phí, Felone cho biết Nhà xuất bản Knights Of đang cố gắng chốt lịch in sớm nhất có thể, tận dụng khi mức giá còn đang tốt và đặt hàng các đợt in số lượng lớn hơn để giảm giá bán lẻ.

Có giải pháp nào khác?

Bên cạnh giá nguyên liệu, năng lượng và phí vận chuyển, có những nhà xuất bản còn mạ vàng cho sách, có những trang in với họa tiết cầu kỳ.

Vì lẽ này, Marshall cho rằng rằng việc tăng giá sách “chỉ là một phần của giải pháp”, điều cần làm là phải xem xét lại các chiến lược in ấn, linh hoạt hơn trong việc lựa chọn chất liệu và giảm bớt việc trang trí bìa.

Felone và Mabey cho biết các yếu tố trang trí đặc biệt sẽ vẫn được sử dụng để làm cho các tiêu đề quan trọng nổi bật. Felone nói rằng với tư cách là “một nhà xuất bản đại diện tiếng nói của cộng đồng thiểu số, để tạo cơ hội tốt nhất cho các tác giả trong một thị trường quá bão hòa, chúng tôi phải có chiến lược xuất bản cạnh tranh". Vậy nên, việc trang trí bìa là hoàn toàn cần thiết. Nhưng bà cho rằng nếu chi phí có thể được cắt giảm mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc, đội ngũ nhà xuất bản sẽ cân nhắc.