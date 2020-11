Chi phí mặt bằng chiếm chưa đầy 2% doanh thu của TGDĐ

Với lợi thế tối ưu chi phí, Chủ tịch HĐQT Thế giới Di động Nguyễn Đức Tài tự tin các cửa hàng truyền thống có thể sống tốt hơn bán lẻ trực tuyến.

Tại Shark Tank Forum 2020 diễn ra trong bối cảnh thương mại điện tử được cho là phát triển mạnh mẽ dưới tác động của Covid-19, ông Nguyễn Đức Tài cho biết tăng trưởng từ kênh bán hàng trực tuyến ở Thế giới Di động không đủ bù thiệt hại ở kênh truyền thống.

Ông lý giải, hàng nghìn cửa hàng Thế giới Di động và Điện Máy Xanh đang duy trì tỷ lệ chi phí mặt bằng trên doanh thu chưa đến 2%, thấp hơn nhiều so với tỷ trọng của chi phí logistics ở các đơn vị kinh doanh trực tuyến. Kể cả tại Bách Hóa Xanh, ông tiết lộ khâu giao hàng chiếm đến 10% doanh số.

Tỷ lệ chi phí mặt bằng trên doanh thu tại Thế giới Di động là chưa đầy 2%. Ảnh: TGDĐ.

"Chúng tôi không ép chủ mặt bằng, thậm chí tôi có cảm giác còn trả cao hơn thị trường khoảng 15-20% để có mặt bằng đắc địa. Chỉ đơn giản là doanh thu trên mỗi m2 diện tích của chúng tôi cao nên hiệu quả kinh doanh mới tốt như vậy. Chúng tôi chắc chắn sống tốt hơn", ông Nguyễn Đức Tài chia sẻ.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận ngành điện thoại đang dần bão hòa. Doanh nghiệp do đó phải tạo lợi thế thông qua các hợp đồng phân phối độc quyền một số dòng điện thoại, đồng thời tập trung đầu tư cho mảng điện máy và bách hóa.

Mặc dù vậy, vị lãnh đạo Thế giới Di động cho rằng trước mắt, khả năng tối ưu chi phí trên doanh thu đã giúp doanh nghiệp sống sót qua Covid-19.

Suốt mùa dịch, toàn hệ thống rà soát lại các mặt bằng không đạt mức doanh thu tương xứng với giá thuê và yêu cầu giảm giá. Những địa điểm không thể cắt giảm chi phí ngay lập tức được trả lại, theo đúng chính sách "thắt lưng buộc bụng" đã đề ra.

Bên cạnh đó, toàn công ty cũng chủ trương không giảm giá kích cầu hay đầu tư vào xây dựng thương hiệu, đồng thời bảo vệ dòng tiền bằng cách treo hoặc làm chậm dòng tiền cho các kế hoạch dài hạn, chuyển một phần vốn ngắn hạn thành trung hạn.