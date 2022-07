Chi phí lễ cưới thành viên nhóm Davichi

Các chuyên gia ước tính đám cưới của Lee Haeri có chi phí khoảng 50 triệu won (tương đương 37.900 USD). Nữ ca sĩ tổ chức hôn lễ vào đầu tháng 7.

Ngày 14/7, chương trình Entertainment Company Live của đài KBS đưa tin về lễ cưới của nữ ca sĩ Lee Haeri (thành viên nhóm Davichi). Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia để ước tính chi phí đám cưới.

Đám cưới được tổ chức ngày 3/7 tại khách sạn Seoul Ambassador sang trọng. Phòng suite của khách sạn 5 sao được dùng làm phòng thay đồ của cô dâu. Phòng có giá khoảng 4 triệu won (khoảng 3.040 USD ) mỗi đêm.

Lee Haeri trong lễ cưới.

Các gói tổ chức đám cưới tại khách sạn có giá khởi điểm khoảng 30 triệu won (khoảng 22.800 USD ). Tuy nhiên, các chuyên gia của Entertainment Company Live dựa trên cách nữ trang trí sảnh cưới, ánh sáng, hoa tươi đã ước tính chi phí hôn lễ vào khoảng 50 triệu won (khoảng 37.900 USD ). Với váy cưới, nữ ca sĩ chọn trang phục đơn giản có giá 1 triệu won (khoảng 759 USD ).

Buổi lễ được chủ trì bởi diễn viên hài Jang Do Yeon. Các ca sĩ Lee Juk, Lyn và Baek Ji Young hát trong đám cưới. Kang Min Kyung - thành viên còn lại trong nhóm Davichi và cũng là đồng nghiệp thân thiết nhất với Lee Haeri - đã đọc thư chúc mừng khiến cô dâu xúc động bật khóc. Các ngôi sao khác tham dự hôn lễ của Lee Haeri là MC quốc dân Yoo Jae Suk, Jo Se Ho và ca sĩ Sunmi.

“Khi ở bên nhau, chúng tôi cười nhiều và anh ấy là người tốt có nhiều điều để học hỏi. Hơn hết, anh ấy là người luôn tôn trọng và nâng niu tôi. Tôi sẽ trân trọng tình yêu này đến hết cuộc đời”, Lee Haeri chia sẻ khi thông báo kết hôn.

Sinh năm 1985, Lee Hae Ri ra mắt ngành giải trí năm 2008 với tư cách thành viên nhóm nhạc Davichi cùng Kang Min Kyung. Nữ ca sĩ tạo ra nhiều ca khúc nổi tiếng như Because I hate you, because I love you, 8282, Turtle, Love and War…