Chi phí đám cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin

Lễ cưới cặp sao "Hạ cánh nơi anh" được tổ chức tiết kiệm và kín đáo vào ngày 31/3.

Ngày 27/3, trang iFeng đưa tin hôn lễ của hai diễn viên Hyun Bin và Son Ye Jin được tổ chức lúc 11h ngày 31/3 tại khu Aston House của khách sạn Sheraton Grand Waterhill, Gwangjin, Seoul. Cặp sao Hạ cánh nơi anh sẽ tổ chức tiệc cưới ngay sau khi phần nghi lễ kết thúc.

Ngày 31/3, khách sạn Sheraton Grand Waterhill chỉ tổ chức một buổi lễ kết hôn của Son Ye Jin và Hyun Bin. Chi phí lễ cưới được ước tính là ít nhất 170 triệu won ( 139.000 USD ).

Khách sạn có giá thuê là 20 triệu won một ngày (khoảng 164.000 USD ). Đây cũng là nơi diễn ra lễ cưới của những cặp sao quyền lực bậc nhất showbiz Hàn Quốc như Bae Yong Joon - Park Soo Jin, Ji Sung - Lee Bo Young.

Chi phí hôn lễ của Son Ye Jin - Hyun Bin bằng một nửa lễ cưới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki.

Vì tình hình dịch bệnh, hôn lễ được tổ chức kín đáo với sự tham gia của 200 khách mời gồm người thân và bạn bè trong giới giải trí. Trong đó, biên kịch Park Ji Eun của Hạ cánh nơi anh đã xác nhận tham gia. Nam diễn viên Jang Dong Gun được giao trọng trách phát biểu trong lễ cưới.

Ngoài ra, cựu cầu thủ Lee Dong Gook cũng tham gia hôn lễ. Nhóm bạn thân của Son Ye Jin gồm Lee Min Jung, Song Yoon Ah, Gong Hyo Jin, Uhm Ji Won, Oh Yoon Ah và Lee Jung Hyun, luôn xuất hiện trong ngày vui của nhau cũng không thể vắng mặt. Theo Insight, đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin là sự kiện tiêu biểu tại showbiz Hàn Quốc trong quý I.

Trong tuần qua, cặp nghệ sĩ hạng A Hàn Quốc đã gửi thiệp mời đến đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Truyền thông cho biết các khách mời nhận được yêu cầu không tiết lộ thông tin hay chụp ảnh trong những sự kiện liên quan đến hôn lễ của hai ngôi sao nổi tiếng để đảm bảo quyền riêng tư.

Son Ye Jin và Hyun Bin gặp nhau trong bộ phim The Negotiation. Họ bắt đầu hẹn hò sau khi tái hợp ở dự án Hạ cánh nơi anh (Crash Landing on You) của đài tvN. Hai ngôi sao công khai chuyện tình cảm vào đầu năm 2021 và xác nhận kết hôn đầu tháng 2.

Nói về tình yêu với bạn diễn, Son Ye Jin chia sẻ: "Anh ấy là người ấm áp và đáng tin cậy khi ở bên. Tôi nghĩ việc một người đàn ông và người phụ nữ gặp nhau, chia sẻ tình yêu, hứa hẹn về tương lai là điều tuyệt vời. Chúng tôi đã trở thành định mệnh của nhau".