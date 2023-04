Chỉ MU và Real có thể ngăn Man City lập cú 'ăn ba'

Hiện tại, MU là đội bóng Anh đầu tiên và duy nhất giành cú "ăn ba" danh giá Premier League, Champions League và cúp FA. "Quỷ đỏ" làm được điều này ở mùa giải 1998/99 dưới thời Sir Alex Ferguson.

Ở mùa 2022/23, Man City đang có cơ hội tái hiện thành tích của đội bóng láng giềng. Sau chiến thắng 4-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Arsenal, đoàn quân của HLV Pep Guardiola tràn trề cơ hội giành chức vô địch Premier League.

Lúc này, Man City vẫn đứng nhì bảng với 73 điểm, kém Arsenal 2 điểm nhưng chơi ít hơn hai trận. Nếu thắng hai trận đấu bù, đội chủ sân Etihad sẽ tạo khoảng cách 4 điểm với "Pháo thủ". Trong trường hợp chỉ có hai trận hòa, Man City vẫn leo lên ngôi đầu bảng nhờ vượt trội về hiệu số bàn thắng - bại (+53 so với +40).

Với phong độ ấn tượng hiện tại (17 trận bất bại trên mọi đấu trường), Man City sẽ không gặp nhiều khó khăn để lên ngôi Premier League. Các đối thủ còn lại của họ chỉ là Fulham, West Ham United, Leeds United, Everton, Chelsea, Brighton và Brentford. Theo Opta, cơ hội vô địch của Man City lên đến 92,1%.

Vì thế, chỉ còn MU hoặc Real đủ sức ngăn Man City giành cú "ăn ba" vĩ đại. Hai đội bóng thành Manchester sẽ đối đầu trong trận chung kết cúp FA lúc 21h ngày 3/6 (giờ Hà Nội). Tại Premier League mùa này, mỗi đội giành chiến thắng một trận.

Tại bán kết Champions League, Man City sẽ chạm trán Real Madrid lần lượt vào các ngày 10 và 18/5. "Los Blancos" cũng được đánh giá có thể quật ngã thầy trò HLV Guardiola. Mùa trước, đội chủ sân Bernabeu cũng loại Man City ở bán kết với tổng tỷ số 6-5 và sau đó lên ngôi vô địch.

