Chỉ khi ở tuyển Pháp, Pogba mới thật sự đáng sợ

Paul Pogba bóng gió chuyện lúc đá cho tuyển Pháp thì anh có nhiều sự tự do hơn (so với khi chơi cho Man United - PV), để phát huy những phẩm chất tấn công hay nhất.

Pogba tiếp tục có một màn trình diễn rất hay. Tiền vệ số 6 của tuyển Pháp ghi dấu ấn mạnh mẽ và giúp “Les Bleus” (biệt danh của tuyển Pháp – PV) có được chiến thắng quan trọng trước tuyển Đức với tỷ số 1-0 ở trận ra quân của bảng F VCK Euro 2020.

Pogba ở tuyển Pháp là một sự khác biệt. Nếu chứng kiến những gì tiền vệ này thể hiện, HLV Ole Gunnar Solskjaer của Man United có lẽ phần nào nhận ra đâu là cách để không lãng phí cựu sao Juventus.

Pogba chơi tốt trong ngày Pháp thắng Đức 1-0. Ảnh: Reuters.

Vị trí tốt nhất cho Pogba là ở đâu?

Hàng loạt sự so sánh xuất hiện chỉ sau nửa thời gian thi đấu trận Pháp gặp Đức rạng sáng 16/6 (giờ Hà Nội). Người hâm mộ có lý do để chế giễu Man Utd, bởi lẽ Pogba tại Old Trafford (sân nhà của Man United - PV) và trong màu áo tuyển Pháp là hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược.

Và đúng là nhà vô địch World Cup trông khác hẳn. Pogba như một cầu thủ được “thay hình đổi dạng” từ vai trò tiền vệ trung tâm ở Man Utd chơi ở mức "coi được", tới một trong những ngôi sao xuất sắc trên sân khấu Euro.

Nhưng điều đó có thực sự đáng ngạc nhiên khi nhìn vào cách hai đội bóng đối xử với tiền vệ tài năng xuất chúng này?

Hệ thống của Pháp chứng kiến tiền vệ N’Golo Kante làm tốt nhất điều mà cầu thủ này luôn có được suốt nhiều năm qua. Đó là giành chiến thắng mọi thứ có thể ở khu vực giữa sân.

Kante như một cỗ máy hoạt động không ngừng nghỉ, có mặt ở mọi điểm nóng. Anh hạn chế hầu hết pha lên bóng của Đức từ xa, điều mà Fred hoặc Scott McTominay tại Man United chỉ có thể mơ ước.

Với việc Adrien Rabiot cũng xuất phát ở bộ ba trung tâm hàng tiền vệ, tuyển Pháp sở hữu những đường bóng chất lượng mà Man Utd không có. Khi ấy, Pogba được tự do để nhảy múa và phô diễn kỹ năng. Và khi cho Pogba sự tự do, đó là lúc điều kỳ diệu xảy ra.

Cầu thủ 28 tuổi đôi khi là một cầu thủ khó hiểu. Pogba có cảm giác vị trí tốt và khả năng phòng ngự để chơi lùi sâu. Anh cũng sở hữu tài năng hiếm có trong việc đưa bóng xuyên qua mọi phòng tuyến của đối phương, điều mà rất ít tiền vệ có thể làm được ở trình độ cao nhất. Nhưng chỉ vì những gì Pogba làm được, không có nghĩa là HLV có thể tuỳ tiện sử dụng cầu thủ này theo ý thích.

“Chúng tôi (tuyển Pháp – PV) chơi với sơ đồ 4-2-3-1, cũng là một dạng kim cương,” Pogba giải thích sau trận đấu. “Cách bố trí này cho phép tôi chơi tự do hơn khi ở Manchester, để xâm nhập vòng cấm và tiến về phía trước”.

Điều này chỉ ra sai lầm không thể đếm được từ thời Jose Mourinho cho tới Ole Gunnar Solskjaer. Đó là, với một cầu thủ có đầy đủ mọi tố chất vượt trội để đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, họ không cho phép Pogba sự tự do thể hiện những khả năng sáng tạo.

Ngược lại trong đội hình tuyển Pháp, Pogba mới là chính mình khi để lại nhiều màn trình diễn đẳng cấp, một nghệ sĩ đích thực trên sân và có khả năng tạo ra những pha bóng kỳ diệu.

Chỉ khi ở tuyển Pháp, Pogba mới trở lại phiên bản hay nhất. Ảnh: Reuters.

Màn trình diễn đẳng cấp

Và những kỹ năng tuyệt vời của Pogba đã được thể hiện đầy đủ cho những gì mở ra bàn thắng ấn định chiến thắng của tuyển Pháp trước Đức. Khi cầu thủ này có bóng bên cánh phải ở phút thứ 20, rõ ràng tuyển Đức đang phải đối mặt với thế trận phòng ngự phản công. Thế nhưng, “Les Bleus” vẫn cần tới một khoảnh khắc thiên tài để có thể phá vỡ phòng tuyến vững chắc của tuyển Đức.

Pogba có pha xử lý xuất sắc. Anh vẩy đường bóng tuyệt hảo vào thẳng vòng cấm địa tới chân đồng đội Lucas Hernandez chờ sẵn. Chỉ cần thêm một pha căng ngang vào trong, Mats Hummels đá phản lưới nhà.

Thoạt nhìn đó là bàn thắng đến từ sai lầm của Hummels nhưng vai trò của Pogba mới là then chốt. Số 6 đáng sợ nhờ khả năng phát động phản công rất nhanh. Pogba xuất xắc thông qua các đường chuyền dài chính xác theo chiều dọc, cho các tiền đạo đầy tốc độ của Pháp băng xuống áp sát khung thành đối phương.

Chính Pogba có thêm 2 lần thực hiện đường chuyền kiểu như thế đặt Kylian Mbappe vào thế trống trải. Số 6 của "Les Bleus" cũng không cần nhìn và mất quá nhiều giây suy nghĩ để đưa quả bóng tới chân Mbappe ở phút 66. Tiếc là pha đó người đồng đội đã việt vị.

Tới phút 85, vẫn là Pogba với đường chọc khe gọn gàng cho Mbappe thoải mái băng xuống đón bóng và chuyền ngang cho Karim Benzema lập công. Không may, thêm một lần nữa tiền đạo Pháp rơi vào thế việt vị.

Nhưng đây không phải là lần đầu Pogba thực hiện những pha bóng như vậy khi khoác áo đội tuyển Pháp. Tại World Cup 2018, Pogba liên tục đặt Mbappe và Griezmann vào thế thuận lợi để ghi bàn. Bằng chứng là bộ đôi này mỗi người sở hữu 4 pha lập công.

Nếu lời nói suôn chưa đủ thuyết phục, thì những con số thống kê là bằng chứng xác thực nhất cho sự xuất sắc của Pogba. Theo Opta, ngôi sao của Man Utd thực hiện 12 lần thu hồi bóng (nhiều nhất trận), có 2 pha tắc bóng thành công và 3 lần đánh chặn (trước tuyển Đức - PV).

13 pha tranh chấp tay đôi thành công, 4 đường chuyền vào khu vực cấm địa, 4 lần bị phạm lỗi và 3 pha qua người thành công là những thống kê ấn tượng khác của Pogba. Màn trình diễn đó giúp anh được bầu chọn là "Cầu thủ hay nhất trận đấu".

Những gì Pogba thể hiện hệt thứ bóng đá từng giúp tuyển Pháp thắng Bulgaria 3-0 trong trận giao hữu trước thềm Euro 2020 ít ngày. Khi không còn phải lo nhiệm vụ phòng ngự, tiền vệ của Man United cho thấy anh thoải mái với trái bóng như thế nào.

Kế hoạch chi tiết về cách sử dụng Pogba đã rõ ràng. Và nếu có thể cung cấp cho cầu thủ này một nền tảng thích hợp, anh sẽ mang tới chiến thắng cho đội nhà.