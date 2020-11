Chi hơn 3.000 tỷ khắc phục lũ lụt, thiên tai

Ngoài khoản chi nói trên, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng về việc hỗ trợ khắc phục hậu quả nhà ở do thiên tai gây ra với dự kiến kinh phí hỗ trợ các hộ dân khoảng 1.400 tỷ.

Theo báo cáo số liệu ngân sách tháng 10/2020 của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước sau 10 tháng từ đầu năm ước đạt hơn 1,137 triệu tỷ đồng , bằng 75,2% dự toán và giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, số thu nội địa riêng tháng 10 ước đạt 135.800 tỷ đồng , tăng 45.000 tỷ so với tháng 9. Tính trong 10 tháng, tổng thu nội địa đạt 959.200 tỷ, bằng 75,9% dự toán nhưng giảm 6,8% so với cùng kỳ.

Cơ quan quản lý tài khóa cho biết đã chỉ đạo tổ chức điều hành các giải pháp thu ngân sách Nhà nước nhằm hoàn thành cao nhất số thu năm nay. Trong đó, tăng cường quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu…

Bên cạnh đó, số thu từ dầu thô 10 tháng đầu năm mang về 29.650 tỷ đồng , bằng 84,2% dự toán nhưng giảm 37,2%. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 147.600 tỷ, bằng 71,0% dự toán, giảm 21,2%.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước 10 tháng đạt trên 1,26 triệu tỷ đồng , bằng 72,1% dự toán và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2019.

TÌNH HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ ĐẦU NĂM 2020 Nguồn: Bộ Tài chính Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Thu ngân sách spline nghìn tỷ đồng 181.6 276.7 391 491.38 577 668.7 779.8 881.9 975.3 1137.3 Chi ngân sách spline

101.9 220.6 343.1 472.1 603.4 729.4 855.5 975.6 1113.7 1260.2

Đặc biệt, số chi giải ngân vốn đầu tư phát triển đến cuối tháng 10 đã đạt 321.500 tỷ đồng , bằng 68,3% dự toán. Nếu tính cả kế hoạch vốn năm 2019 được kéo dài thời gian thực hiện sang năm nay và số vốn kế hoạch giao bổ sung thì tổng vốn đã giải ngân đạt 379.500 tỷ, tương đương 60,4% kế hoạch năm 2020. Số chi trả nợ lãi đạt 89.100 tỷ, bằng 75,4% dự toán nhưng giảm 3,1% so với cùng kỳ, khoản chi thường xuyên đạt 841.300 tỷ, bằng 79,6% dự toán, tăng 3%.

Cũng theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 26/10, ngân sách đã chi 17.770 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó, 5.080 tỷ đồng là số chi để thực hiện các chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 và 12.680 tỷ là tiền hỗ trợ cho 12,78 triệu đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch.

Bên cạnh đó, ngân sách trung ương đã sử dụng khoảng 3.170 tỷ đồng dự phòng để chi khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và dịch tả lợn Châu Phi, hỗ trợ 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng cho 5 tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Bộ Tài chính cũng có văn bản báo cáo Thủ tướng về việc hỗ trợ khắc phục hậu quả nhà ở do thiên tai gây ra với dự kiến kinh phí hỗ trợ các hộ dân khoảng 1.400 tỷ đồng .

Về công tác quản lý nợ và tài chính đối ngoại, trong 10 tháng từ đầu năm, Chính phủ đã ký kết 10 hiệp định vay vốn nước ngoài với giá trị 977 triệu USD . Tính đến 23/10, số rút vốn nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài đạt khoảng 1,622 tỷ USD (tương đương 37.640 tỷ đồng , đạt 35% kế hoạch), trong đó cấp phát hơn 1 tỷ USD , vốn vay về cho vay lại khoảng 620 triệu USD .