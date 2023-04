Chị gái truyền cảm hứng cho em trai 4 tuổi viết sách

Được truyền cảm hứng từ chị gái và ý tưởng trẻ em viết sách cho trẻ em, Saeed đã xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình và được ghi nhận là tác giả sách trẻ.

Saeed (bên trái) và chị gái AlDhabi (bên phải) bắt đầu viết sách từ khi còn rất nhỏ. Ảnh: Guinness World Records.

Ở tuổi lên 4 và 218 ngày, cậu bé Saeed Rashed AlMheiri đến từ Abu Dhabi, UAE, đã xuất bản một cuốn sách thiếu nhi có tên The Elephant Saeed and the Bear (tạm dịch: Voi Saeed và chú Gấu).

Đó là câu chuyện về tình bạn bất ngờ giữa hai con vật và thông điệp sự tử tế đến với đối tượng độc giả trẻ. Chú voi Saeed trong một chuyến đi dã ngoại đã nhìn thấy một con gấu bắc cực. Voi Saeed nghĩ rằng con gấu sẽ ăn thịt nó, nhưng cuối cùng, con voi nói "chúng ta hãy đi dã ngoại cùng nhau!". Sau đó, chúng trở thành bạn bè và luôn đối xử tốt với nhau”.

Sách Kỷ lục Guinness thế giới đã xác minh kỷ lục người trẻ nhất thế giới xuất bản một cuốn sách (nam) của Saeed sau khi cậu bán được hơn 1.000 bản sách.

Nhưng Saeed không phải là người duy nhất trong gia đình cậu được ghi tên vào sách kỷ lục. Trên thực tế, cậu được truyền cảm hứng để viết cuốn sách bởi chị gái AlDhabi - từng giữ kỷ lục người trẻ nhất thế giới xuất bản sách song ngữ (nữ). Chưa đầy một năm sau, cô bé đã phá kỷ lục người trẻ nhất xuất bản một series sách song ngữ (nữ) khi mới 8 tuổi và 239 ngày tuổi.

Không dừng lại ở đó, AlDhabi còn đưa ra một sáng kiến ​​độc đáo có tên là "Sách từ Trẻ em đến Trẻ em". Sáng kiến ​​này nhằm khuyến khích trẻ em 4-10 tuổi viết sách bằng tiếng Ả Rập hoặc tiếng Anh. Ý tưởng của dự án là để người viết, người vẽ tranh minh họa, người xuất bản và độc giả đều là trẻ em. Và người được cô truyền cảm hứng nhiều nhất chính là em trai.

Saeed và AlDhabi được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là những tác giả trẻ nhất thế giới. Ảnh: Guinness World Records.

“Cháu yêu chị gái cháu rất nhiều và cháu thích chơi với chị ấy mọi lúc. Chúng cháu đọc, viết, vẽ và làm rất nhiều hoạt động cùng nhau. Cháu đã viết cuốn sách của mình lấy cảm hứng từ chị ấy vì cháu cảm thấy rằng mình cũng có thể có cuốn sách của riêng mình", Saeed nói.

Với sự hướng dẫn của mẹ và chị gái, Saeed đã học cách viết và nhanh chóng bắt đầu nghĩ ra những câu chuyện. Cậu thích mô tả các nhân vật trong cuốn sách của mình, cũng như vẽ chúng. Với cậu bé 4 tuổi, bản vẽ rất phức tạp và con gấu bắc cực thoạt nhìn có vẻ đáng sợ, "nhưng việc vẽ luôn rất thú vị".

Tuy nhiên, điều cậu thích nhất là được đọc to câu chuyện của mình cho bố mẹ và bạn bè ở trường nghe. Khi được hỏi cậu cảm thấy thế nào về thành tích của mình, cậu nói: “Cháu rất vui và tự hào vì mình đã làm được điều tốt đẹp giống như chị gái AlDhabi! Cháu vui khi bạn bè của cháu cũng cảm thấy vui cho cháu”.

Saeed cũng tiết lộ rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu trong hành trình viết lách và cậu đang thực hiện cuốn sách thứ hai. Cậu thích đọc, viết và kể những câu chuyện mà theo cách nói của cậu là “xây dựng tâm trí mọi người”.

Gần đây, hai chị em Saeed và AlDhabi đang viết nhiều sách hơn với hy vọng cho mọi người thấy rằng không gì là không thể và tuổi tác không phải là giới hạn. Cha mẹ của cả hai tự hào nhận xét: “AlDhabi là một cô gái trẻ đầy cảm hứng và Saeed đã đi theo bước chân của chị gái. Cậu là bằng chứng cho thấy mọi người được sinh ra với một tài năng và tài năng đó không thể được biết đến trừ khi họ khám phá ra nó bằng cách thử mọi thứ”.