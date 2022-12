Chị gái Ronaldo: 'Kỳ World Cup tệ nhất lịch sử'

"Kỳ World Cup tệ nhất lịch sử. Dù sao, hai đội cũng đã mang đến cho chúng ta một trận chung kết tuyệt vời. Xin chúc mừng Argentina", Katia Aveiro chia sẻ trên trang cá nhân.

Ngoài ra, chị gái của Ronaldo còn khen ngợi màn trình diễn của Kylian Mbappe: "Cậu bé này thật phi thường. Tương lai tươi sáng đang chờ đợi cậu đấy. Một cầu thủ đáng kinh ngạc".

Phản ứng của Katia làm người hâm mộ có phần bất ngờ bởi trước đó, cô thường có những phát biểu châm chọc, chê bai Lionel Messi và cả các CLB lẫn đội tuyển anh khoác áo.

Cách đây không lâu, Katia cũng từng gây bão mạng xã hội với phát ngôn “Bồ Đào Nha thất bại ở World Cup do một lũ chuột". Cô dùng từ "lũ chuột" để chỉ những cầu thủ không có đẳng cấp ở tuyển quốc gia, những người đã ăn mừng chiến thắng trước Thụy Sĩ khi không có Ronaldo.

"Giờ thì họ phải chịu hậu quả”, Katia Aveiro đăng tải trên trang cá nhân.

Chỉ sau đó ít giờ, chị gái Ronaldo tiếp tục đăng tải dòng trạng thái mang hàm ý cổ vũ em trai mình tham dự kỳ World Cup tiếp theo vào năm 2026 khi đã 41 tuổi.

“41 tuổi mới là đỉnh cao của một đời người”, Katia viết trên trang cá nhân.

Sau chung kết World Cup 2022, Lionel Messi tuyên bố chưa giải nghệ ở cấp tuyển. Đồng thời, HLV Lionel Scaloni cũng cho biết muốn Messi thi đấu đến World Cup 2026. Điều này đồng nghĩa với việc người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng được tiếp tục chứng kiến màn thể hiện của hai siêu sao Ronaldo, Messi tại đấu trường danh giá nhất hành tinh ở cấp tuyển.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019