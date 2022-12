Chị gái Ronaldo: Bồ Đào Nha thất bại do 'một lũ chuột'

“Bồ Đào Nha thất bại ở World Cup do một lũ chuột, đó là các những thủ không có đẳng cấp. Những kẻ này ăn mừng chiến thắng trước Thụy Sĩ khi không có Ronaldo. Giờ thì họ phải chịu hậu quả”, Katia Aveiro đăng tải trên trang cá nhân.

Chỉ sau đó ít giờ, chị gái Ronaldo tiếp tục đăng tải dòng trạng thái mang hàm ý cổ vũ em trai mình tham dự kỳ World Cup tiếp theo vào năm 2026 khi đã 41 tuổi.

“41 tuổi mới là đỉnh cao của một đời người”, Katia viết trên trang cá nhân.

Trước đó, chị gái Elma Aveiro của Ronaldo từng công kích HLV Bồ Đào Nha khi để em trai mình dự bị trong trận thắng Thụy Sĩ 6-1, tại vòng 16 đội World Cup 2022: "Tôi không biết tại sao và tôi không hiểu điều đó. Nhưng tôi chắc chắn chúng ta sẽ có câu trả lời từ Chúa sau này. Ronaldo không thất bại. Hãy chờ xem".

Đây đã là lần thứ 2 liên tiếp Ronaldo phải vào sân từ ghế dự bị tại World Cup 2022. Trong 39 phút có mặt trên sân trận gặp Morocco, CR7 không thể tạo ra sự khác biệt trước hàng phòng ngự kỷ luật của Morocco và chỉ có đúng một pha dứt điểm. Tuy nhiên, chất lượng của cú đá này không cao và bị thủ môn Bounou cản phá.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019