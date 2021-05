Chị gái G-Dragon kiếm triệu USD nhờ thương hiệu thời trang

Kwon Dami bắt đầu kinh doanh thời trang vào năm 2014. Cô hiện có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc bên chồng diễn viên.

Theo South China Morning Post, chị gái Kwon Dami và G-Dragon đều mang trong mình chất thời trang. Điều đó thể hiện rõ ở chặng đường sự nghiệp của họ.

Dù không phải ngôi sao như em trai, Kwon Dami vẫn đạt được thành công với thương hiệu thời trang do mình sáng lập.

Bà chủ thương hiệu thời trang toàn cầu

Trong khi G-Dragon được mệnh danh "ông hoàng thời trang" Kpop và sáng lập PEACEMINUSONE, Kwon Dami trở thành bà chủ thương hiệu Rare Market vào năm 2014.

Sau 3 năm, Rare Market lọt vào danh sách 500 nhãn hàng thời trang có tầm ảnh hưởng, tạo xu hướng của The Business of Fashion. Đặc biệt, tên thương hiệu do chính G-Dragon đề xuất. Anh cho rằng Rare Market sẽ đem các sản phẩm "độc nhất vô nhị" đến Hàn Quốc.

JobKorea tiết lộ doanh thu năm 2019 của công ty chị G-Dragon sở hữu lên tới 16 triệu USD .

Chị gái G-Dragon có niềm đam mê với thời trang. Ảnh: Dami.

Đến năm 2015, Kwon Dami hợp tác với Jessica Jung ra mắt thương hiệu We11Done. Cái tên này đại diện cho 11 đối tác của Kwon Dami, đồng thời bổ sung thêm từ "Done" mang nghĩa tốt đẹp.

Hai nhà thiết kế chia sẻ với Hypebae: "Chúng tôi muốn tạo nên thương hiệu bán kiểu quần áo mình muốn mặc và lấy cảm hứng từ những gì chúng tôi dùng trong quá khứ".

Thương hiệu We11Done có show diễn đầu tiên tại Paris Fashion Week 2020. Họ trình làng bộ sưu tập đồ nam. G-Dragon cũng xuất hiện ở sự kiện này để ủng hộ chị gái.

Cuộc sống hạnh phúc bên chồng nổi tiếng

Năm 2019, Kwon Dami kết hôn với Kim Min Joon. Anh là nam diễn viên nổi tiếng với những bộ phim truyền hình dài tập như Damo, Love in Prague...

Xuất hiện trên chương trình Knowing Bros, Kim Min Joon chia sẻ anh từng có ước mơ được cho em rể tiền tiêu vặt. Tuy nhiên, sau khi lấy Dami, anh không chắc nên đưa bao nhiêu tiền cho thần tượng hàng đầu Kpop như G-Dragon.

Dù vậy, tình cảm anh em của G-Dragon và Kim Min Joon rất khăng khít. Trưởng nhóm Big Bang từng gửi tặng xe cà phê đến phim trường cho anh rể vào năm 2019.

G-Dragon trong đám cưới của chị gái. Ảnh: Zero Lite.

Theo Star Today, tháng 5 năm ngoái, vợ chồng Kwon Dami chuyển tới khu căn hộ cao cấp Le Garden ở Hannam-dong, Hàn Quốc. G-Dragon chỉ ở cách đó vài dãy nhà.

Mediapen định giá định giá ngôi nhà của vợ chồng chị gái G-Dragon vào khoảng 5,3 triệu USD . Không chỉ sống trong căn hộ cao cấp, Kwon Dami còn có bộ sưu tập túi đắt đỏ gồm các thiết kế đến từ Hermès, Chanel...

Luôn dành tình yêu cho em trai

Người hâm mộ thấy rõ sự thân thiết của Kwon Dami và G-Dragon khi cô gọi em trai là "con". Cô cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh gia đình quây quần lên mạng xã hội.

Gia đình hạnh phúc của G-Dragon. Ảnh: Dami.

G-Dragon cũng hay diện các thiết kế đến từ thương hiệu của chị ngoài đời thường và cả khi lên sân khấu. Fan phát hiện anh cùng chị gái còn nhiều lần mặc trang phục giống nhau.

Vào ngày G-Dragon nhập ngũ, Dami đăng dòng trạng thái: "Tôi không muốn viết thứ gì. Nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi mong em trai luôn an toàn. Chị yêu em hơn bất cứ ai trên thế giới này".