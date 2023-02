Chị gái bí mật trở về từ Hàn Quốc dự đám cưới em trai

Trong clip, hình ảnh cô gái sau một hành trình dài đã trở về nhà. Khi xe dừng trước một rạp đám cưới đông vui, cô gái xuống xe chạy ùa vào trong và ôm chầm lấy chú rể.

Sau vài giây lặng người vì quá bất ngờ, chú rể đã òa khóc. Hai người ôm nhau khóc rất nhiều. Ngay sau đó, bố chú rể, người thân cũng tiến tới và ôm lấy hai chị em khóc nức nở.

Người phụ nữ đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội với lời chia sẻ đầy cảm động: “Ngày mẹ mất chị không về được là điều tiếc nuối lớn nhất rồi. Nhưng ngày cưới của em chị sẽ về, thay mẹ sát cánh bên em. Vì muốn tạo bất ngờ cho em nên chị đã giấu là không về được cho đến giây phút đám cưới được tiến hành như thế này”.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thu hút hàng chục triệu lượt xem, bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ từ người dùng mạng.

Người trong clip là Trịnh Thu Hằng (sinh năm 1993) đang làm việc tại Hàn Quốc và chú rể tên Thái - em trai của Hằng.

Ông Trịnh Quang Trung (xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), bố của 2 chị em, cho biết: “Gia đình có 2 người con, con gái lớn đi làm tại Hàn Quốc từ năm 2014. Con trai đang là sĩ quan quân đội công tác tại Vùng 4 Hải quân, thường xuyên đi xa nhà.

Năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, vợ tôi đột ngột qua đời đúng dịp mùng 8/3. Cả 2 con đều không thể về chịu tang mẹ vì hoàn cảnh và tính chất công việc. Đã hơn 3 năm rồi 2 chị em Hằng - Thái mới được gặp lại nhau”.

Trước đó khi biết lịch cưới của em trai diễn ra vào ngày mùng 7 tết Quý Mão (ngày 28/01), Hằng đã xin công ty bên Hàn cho nghỉ để về nước. Hằng muốn dự đám cưới em trai và kết hợp làm giỗ cho mẹ vào ngày 28 âm lịch.

Tuy nhiên, do thời gian nghỉ quá dài (gần 1 tháng) nên Hằng không được công ty đồng ý. Hoàn cảnh nhà neo người, có mỗi bố và em trai trong ngày đại hỉ, sợ em tủi thân, Hằng xác định bằng mọi cách sẽ về dự cưới em trai. “Công ty không cho nghỉ thì tôi sẽ nghỉ việc luôn, mẹ mất đã không về được rồi, cưới em mà chị cũng không về sợ em tủi thân”, Hằng chia sẻ.

Quyết định như vậy nhưng Hằng giấu người thân kế hoạch trở về. Cô vẫn đi làm bình thường, tới sáng 28/1 mới lên máy bay về nước.

Khi bắt đầu từ sân bay Nội Bài về sân bay Vinh, Hằng mới gọi cho bố chồng, hẹn giờ ra đón và không quên dặn bố không được nói với ai. Bố chồng Hằng đang ở nhà thông gia dự đám cưới cũng phải lấy lý do bận đột xuất rồi lặng lẽ đi đón con dâu. Chính ông là người đã quay lại hình ảnh xúc động khi cả nhà con dâu đoàn viên trong ngày trọng đại.

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều clip người đi nước ngoài bí mật trở về tạo bất ngờ cho người thân nên Thái cũng nghi ngờ chị gái giấu mình. Trước đám cưới 2-3 ngày, Thái liên tục gọi cho chị, còn bắt chị gọi video để “kiểm tra”. Lúc đó, Hằng vẫn đang đi làm bình thường nên Thái tin rằng chị không thể về đám cưới mình. Chàng trai buồn rất nhiều.

Thái không ngờ sát ngày cưới, chị gái bất ngờ trở về. Trước món quà tinh thần lớn nhất chị gái tặng, Thái không kìm nén được cảm xúc.

“Khi chị tiến lại ôm tôi, tôi còn chưa kịp hình dung ra ai lại chạy tới ôm mình. Tới khi định thần lại thấy chị Hằng thì bất ngờ quá”, Thái kể lại.

Ngày còn nhỏ, 2 chị em "chí chóe" suốt ngày. Thế nhưng từ khi đi làm xa, nhất là sau khi mẹ mất, 2 chị em càng ngày càng gắn bó với nhau. Trong ngày trọng đại của em, người chị bí mật về nước dự đám cưới, thay mẹ đi xin dâu cho em khiến nhiều người cảm động.

Hằng nói: “Tôi đăng clip lên mạng xã hội ngoài việc chia sẻ kỷ niệm vui của gia đình còn muốn gửi thông điệp tích cực cho các bạn trẻ hiện nay. Khi còn người thân, hãy luôn thương yêu và quan tâm tới nhau nhiều hơn. Tình cảm gia đình là thứ duy nhất không gì có thể đánh đổi được”.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.