Chị em nhà Kim Kardashian đã kiếm tiền thế nào?

Tận dụng nền tảng vững chắc từ gia đình, show thực tế, phụ nữ nhà Kardashian - Jenner không ngừng mở rộng kinh doanh thời trang, mỹ phẩm.

"Keep Up with the Kardashians không đơn thuần chương trình truyền hình. Đó là một đế chế. Và khi chương trình ngừng hoạt động vào ngày 10/6 sau 20 mùa, bộ máy kinh doanh của gia đình vẫn tiếp tục hoạt động mạnh mẽ", SCMP nhận định.

Thực tế, nhiều chuyên gia cũng đã nhanh chóng nhìn thấy mối quan hệ giữa loạt phim này với công việc kinh doanh của gia đình Kardashian - Jenner. Nó hỗ trợ, giúp thương hiệu làm đẹp hay thời trang của họ được biết đến nhiều hơn.

Phương tiện truyền thông xã hội cũng đóng vai trò quan trọng. Ngoài việc quảng bá thương hiệu gia đình, các thành viên được trả tiền để giới thiệu sản phẩm cho các nhãn hàng khác. Nhiều báo cáo cho thấy Kylie Jenner và Kim Kardashian có thể thu về số tiền 6 hay 7 con số với mỗi bài đăng.

Kris Jenner, Kim Kardashian, Kanye West, Kendall Jenner và Kylie Jenner (từ trái sang). Ảnh: AP.

Kim, Kourtney và Khloe

Ngay trước buổi ra mắt Keep Up with the Kardashians vào tháng 10/2007, chị em nhà Kardashian đã mở cửa hàng Dash của họ ở Calabasas, thuộc bang California, Mỹ. Một phần lý do họ làm chương trình là để quảng cáo cho cửa hàng. Tiếp theo, họ mở các cửa hàng ở Miami và New York (Mỹ) vào năm 2009, 2010.

Chuỗi cửa hàng nhỏ, bán quần áo và phụ kiện này tồn tại cho đến năm 2018. Ngoài ra, ba chị em đã ký hợp đồng với Sears vào năm 2011 để cung cấp quần áo và phụ kiện cho Kardashian Kollection. Tuy nhiên, nó đã bị "tiêu diệt" nhanh chóng sau những cáo buộc hàng kém chất lượng.

Sau đó, Kardashian Kids ra mắt vào năm 2014, cung cấp quần áo hợp thời trang với họa tiết da báo cho trẻ em. Dòng thời trang này hiện vẫn được phân phối cho nhiều nhà bán lẻ khác.

Kim, Khloe và Kourtney vào năm 2014. Ảnh: TNS.

Kris Jenner

Kris điều hành Jenner Communications - công ty quản lý những người con của bà và là nhà sản xuất Keeping Up with the Kardashians. Bà có ảnh hưởng lớn đến các thương hiệu gia đình, bao gồm cả thương hiệu chuyên bán tất Arthur George của cậu con trai Rob Kardashian.

Bà điều hành Kardashian Kloset. Đây là trang web bán lại quần áo và phụ kiện đã qua sử dụng của gia đình. Theo đó, các mặt hàng được rao bán do chính tay mỗi thành viên trong gia đình lựa chọn kỹ, đến từ những nhà thiết kế tên tuổi.

Kris Jenner là người đứng đằng sau thành công của các con. Ảnh: Entertainment Tonight.

Kim Kardashian

Mối quan hệ ồn ào giữ Kim và Kanye West không khiến việc kinh doanh của cô rơi vào ngõ cụt. Ngược lại, đây còn được coi như chiêu trò để thu hút khách hàng.

Ngôi sao truyền hình thực tế hiện đầu tư vào dòng quần áo định hình Skims, gần đây được định giá 1,6 tỷ USD . Dòng mỹ phẩm KKW Beauty của cô ước tính trị giá 1 tỷ USD . Hơn nữa, cô còn tung ra dòng nước hoa KKW Fragrance. Để thu hút fan, ngoài nhiều mùi hương do Kim tạo ra, các bộ sưu tập gắn liền với Kris, Kendall và Kylie cũng được sản xuất.

Thành công của Skims góp phần giúp Kim trở thành tỷ phú. Ảnh: Getty.

Kylie Jenner

Vào năm 2015, Kylie bắt đầu bán dòng son đầu tiên của mình sau khi cho rằng những sản phẩm khác khiến cô cảm thấy đôi môi không được bảo vệ. Nhiều người tranh nhau mua khiến sản phẩm được bán hết nhanh chóng.

Phấn mắt, má hồng được thêm vào danh sách và Kylie Cosmetics đã ra đời. Kylie đã bán phần lớn cổ phần cho công ty làm đẹp toàn cầu Coty vào cuối năm 2019 với giá hàng trăm triệu USD.

Kylie Skin ra mắt vào tháng 5/2019, hứa hẹn mang đến sự đột phá khi chúng không chứa gluten và thuần chay.

Kylie dễ dàng quảng bá sản phẩm khi trang cá nhân có hơn 200 triệu lượt theo dõi. Ảnh: Kylie Jenner.

Khloe Kardashian

Năm 2016, Khloe hợp tác với Emma Grede - giám đốc tiếp thị người Anh - để cho ra mắt Good American. Đây là dòng sản phẩm denim, sau này được mở rộng thêm nhiều mặt hàng như quần áo bơi, giày dép.

Thương hiệu của Khloe nhận được sự yêu thích vì có đa dạng kích cỡ sản phẩm. Một số mặt hàng được thiết kế cho người mặc cỡ 4XL.

Khloe ra mắt Good American vào năm 2016. Ảnh: WireImage.

Kendall Jenner

Cô gái 25 tuổi này là người mẫu nổi tiếng. Kendall Jenner từng tham gia trình diễn ở Victoria's Secret Show và nhiều sàn diễn khác của các nhà thiết kế nổi tiếng toàn cầu.

Năm 2019, cô mua lại cổ phần của dòng sản phẩm chăm sóc răng miệng Moon. Kendall Jenner cũng ra mắt loại bút tẩy trắng răng với thông số kỹ thuật cá nhân. Siêu mẫu này còn tự quảng cáo cho thương hiệu rượu tequilla của mình. Tuy nhiên, sản phẩm này gây nhiều tranh cãi khi bị cáo buộc chiếm đoạt văn hóa Mexico.

Kendall Jenner nổi tiếng với gu thời trang dẫn đầu xu hướng. Ảnh: Hellomagazine.

Kourtney Kardashian

Ngôi sao truyền hình 43 tuổi chưa bao giờ hào hứng với show Keeping Up with the Kardashians như các chị em trong gia đình. Cô thường bị người trong nhà chê bai vì đạo đức làm việc. Tuy nhiên, Kourtney vẫn có riêng một website về phong cách sống mang tên Poosh.

Ngoài chức năng bán hàng, trang web này cũng được Kourtney dùng để đăng tải những bài viết về sức khỏe, cuộc sống, phong cách, gia đình và giải trí.

Kourtney có trang web riêng về phong cách sống. Ảnh: ELLE.

Kylie và Kendall

Sự nghiệp của hai chị em không phát triển cùng hướng. Tuy nhiên, vào năm 2013, họ đã hợp tác để cho ra mắt dòng quần áo Kendall + Kylie.

Thương hiệu này kinh doanh các mặt hàng như áo da thuần chay, áo len, quần đùi xe đạp làm từ da rắn...