Elon Musk thổi giá 3 lần, Dogecoin lên cao chưa từng có

Điều này giúp tiền mã hóa Dogecoin đạt giá trị cao nhất trong lịch sử.

Dogecoin, tiền mã hóa với biểu tượng là chú chó Shiba Inu đã đạt mốc 0,08 USD /đồng, giá trị cao nhất trong lịch sử vào ngày 7/2. So với chỉ một tuần trước, giá của mỗi đồng Dogecoin đã tăng hơn 3 lần. Trong vòng một ngày từ 6-7/2, giá trị Dogecoin tăng 53%.

Elon Musk được coi là người góp công lớn vào việc "thổi" giá đồng tiền này. Trong tuần qua, tỷ phú giàu nhất thế giới đã liên tục đăng bài viết trên Twitter nói về Dogecoin. Ngày 7/2, ông lại đăng bài viết "Who let the Doge out", kết hợp giữa bài hát nổi tiếng và tên đồng tiền này.

Elon Musk tự ghép mặt mình vào nhân vật Rafiki trong Lion King, đang bế con sử tử có mặt Doge trên tay. Ảnh: Twitter.

Tổng giá trị thị trường Dogecoin hiện đạt khoảng 9,6 tỷ USD , biến nó thành đồng tiền mã hóa lớn thứ 8 thế giới.

Những bài viết nhắc tới Dogecoin của Elon Musk trong tuần qua đều khiến giá của đồng tiền này tăng lên. Ngày 2/2, ông cho biết sẽ "nghỉ Twitter một thời gian", nhưng tới 4/2 đã bắt đầu trở lại. Elon Musk không hề che giấu ý định ủng hộ đồng tiền này một cách hài hước, từ việc đăng đúng một từ Doge, tới gọi nó là loại tiền tệ tương lai của Trái Đất.

Bên cạnh vị CEO của Tesla, đồng tiền này còn được một diễn đàn trên Reddit có tên SatoshiStreetBets thúc đẩy. Cụ thể, nhóm người này đã liên tục kêu gọi nhiều nhà đầu tư ở Ấn Độ và châu Âu hỗ trợ đấy giá trị Dogecoin lên trong nhiều giờ.

Dogecoin là đồng tiền mã hóa được lấy cảm hứng thiết kế từ meme nổi tiếng, Doge. Trước đây, nó không quá nổi bật so với Bitcoin với Ethereum.

Dogecoin và GameStop là 2 ví dụ cho thấy khả năng tác động trực tiếp đến thị trường của Elon Musk.

Vào ngày 1/2, Elon Musk chia sẻ trên Clubhouse - mạng xã hội trò chuyện bằng âm thanh - rằng "Bitcoin là đồng tiền tốt" và ông đã "chậm chân trong buổi tiệc". Động thái này đã làm giá trị Bitcoin tăng vọt.

Cũng tại ứng dụng Clubhouse, Musk cho biết những bình luận của mình về Dogecoin chỉ là nói đùa và "kết quả của việc đó có thể biến Dogecoin trở thành tiền tệ của Trái Đất trong tương lai".

Tuy nhiên, với những dòng trạng thái Elon Musk đăng tải hiện tại, tuyên bố của vị tỷ phú cũng khiến nhiều người hoài nghi ông có thực sự đùa khi nói về Dogecoin.