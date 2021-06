Chỉ đi dạo quanh phố cũng kiếm hàng nghìn USD

Chỉ với một video ngắn quay lại cảnh Quảng trường Thời đại (New York, Mỹ) vắng vẻ trong đêm giao thừa, Kenneth Chin thu về 2.000 USD.

Kenneth Chin (33 tuổi) sống ở New York, từng là nhân viên kế toán. Đầu tháng 1, Chin xin nghỉ việc để tập trung đi dạo quanh các khu phố như Quảng trường Thời đại, Jackson Heights, hay phố Williamsburg.

Sau đó, anh phát trực tiếp những hoạt động tại các khu phố này lên mạng xã hội, New York Post đưa tin.

“New York là một thành phố đáng sống. Tại đây, chúng ta có vô số điều để làm và rất nhiều thứ mới mẻ mỗi ngày. Càng đi khám phá, tôi nhận ra rằng bản thân có thể giới thiệu thành phố của mình cho khán giả ở khắp thế giới theo những cách riêng", Chin nói.

Kenneth Chin kiếm hàng nghìn USD bằng những video ngắn quay cảnh đi dạo quanh thành phố. Ảnh: Instagram NV.

Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, các tour du lịch đi bộ quay video trực tiếp quanh thành phố New York trở nên phổ biến. Lý do là mọi người trên thế giới đều háo hức muốn nhìn thấy thứ gì đó ngoài nơi mình sinh sống. Người xem thường tò mò về những thành phố nổi tiếng, từng đông đúc du khách, bỗng trở nên vắng vẻ.

Theo đó, người đàn ông 33 tuổi bắt đầu phát trực tiếp cuộc đi bộ đầu tiên của mình từ cuối năm 2019. Hiện tại, kênh YouTube của anh có 270.000 người theo dõi với hơn 84,8 triệu lượt xem.

Đến nay, Chin có gần 3.000 video, trong đó phần lớn video quay cảnh đi dạo quanh Quảng trường Thời Đại hay trung tâm quận Brooklyn. Những video này đều thu hút hàng triệu lượt xem.

Anh cho biết một buổi phát trực tiếp có thể thu về hàng trăm USD hoặc hơn. Video phát cảnh Quảng trường Thời đại vắng vẻ vào đêm giao thừa năm nay giúp anh kiếm được hơn 2.000 USD sau khi đã trừ thuế.

Ngoài việc đi đến các địa điểm du lịch nhộn nhịp như Little Italy, cầu Brooklyn, Chin còn đưa người xem đến những khu vực ít khách du lịch hơn như phía Đông New York hay một khu phố ở Queens, có độ cao 9 m so với mực nước biển, bị ngập lụt nghiêm trọng.

Sifat Razwan (23 tuổi) là sinh viên Đại học Queens. Sở hữu kênh YouTube với hơn 200.000 lượt theo dõi, Razwan có thể kiếm được từ 400 đến 1.000 USD cho những video đạt 100.000 lượt xem.

Anh thường đến các điểm du lịch nổi tiếng như công viên trung tâm, đảo Roosevelt hay Coney để phát trực tiếp. Dù không dành toàn bộ thời gian để theo đuổi việc livestream như Chin, Razwan tiết lộ những gì đang làm giúp anh có một khoản thu nhập để sống thoải mái.

"Tôi nghĩ mọi người thích sự nhiệt tình, cách nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm của tôi", chàng sinh viên cho biết.

Ariel Viera phát trực tiếp một buổi đi dạo qua khu phố Washington Heights. Ảnh cắt từ clip.

Trong khi đó, Ariel Viera (32 tuổi) thu về hàng nghìn USD với video livestream cảnh tuyết rơi ở New York.

"Dù cách xa hàng nghìn cây số, tôi nghĩ nhiều người vẫn muốn cảm thấy như là mình ở gần khu nội đô. Thế nên, khi 1 cơn bão tuyết đổ bộ cũng là một sự kiện lớn, nhận được nhiều sự quan tâm", Vierra nói.

Ngoài việc quay video lại cảnh quan thành phố, Viera thường trò chuyện với người xem về lịch sử hay kiến trúc của những tòa nhà. Để có được các video hấp dẫn, anh thường dành từ 3-10 tiếng để tìm hiểu về nơi mình sẽ quay.

Bên cạnh việc nhận được sự yêu mến của khán giả trong nước, Karla Murray cho biết cô cùng chồng thu hút hàng nghìn lượt xem từ Australia và Đức.

"Một số người nói rằng họ không thể đến New York hay một người phụ nữ chạy thận, không thể đi du lịch, nhắn tin với tôi rằng cô ấy xem livestream của chúng tôi hàng ngày. Qua những video quay lại những cửa hàng nhỏ hay công viên trung tâm, cô ấy giống như được về thăm lại thành phố nơi mình từng sinh sống".