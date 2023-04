Chi Dân trước khi 'hứa thay đổi'

Chi Dân từng có nhiều bản hit được khán giả yêu thích. Gần đây, âm nhạc của anh chững lại. Nam ca sĩ cho biết gặp nhiều biến cố trong cuộc sống.

Chi Dân là chủ nhân của nhiều ca khúc nổi tiếng. Anh chủ yếu đi theo dòng nhạc pop ballad dễ nghe về đề tài tình yêu buồn nên chinh phục được nhiều khán giả. Tuy nhiên, gần đây nam ca sĩ khá im ắng.

Hoạt động âm nhạc

Chi Dân nổi tiếng từ năm 2013 với ca khúc Mất trí nhớ. Vài năm sau đó, anh tiếp tục có bản hit Điều anh biết và 1234. Trong đó, Điều anh biết hiện đạt 16 triệu lượt xem, trong khi 1234 là 52 triệu. Những ca khúc trên đã làm nên tên tuổi cho Chi Dân. Chi Dân cũng là tác giả của Anh muốn em sống sao - một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Bảo Anh.

Năm 2016, Chi Dân tham gia chương trình Hãy nghe tôi hát và đạt giải á quân. Một năm sau đó, nam ca sĩ nhận giải Mai Vàng với hạng mục 10 nghệ sĩ của năm. Cùng năm, anh lọt đề cử hạng mục Best Asian Artist In Vietnam (Nghệ sĩ xuất sắc châu Á tại Việt Nam) của MAMA.

Chi Dân nổi tiếng với thể loại pop, ballad và những ca khúc như Mất trí nhớ, Điều anh biết, 1234...

Những năm sau đó, Chi Dân phát hành sản phẩm âm nhạc đều đặn.Tuy nhiên, anh khá an toàn với thể loại pop, ballad. Những ca khúc Chỉ cần anh giả vờ, Tan vỡ, Em đang bận yêu ai, Người yêu giản đơn… liên tục được Chi Dân phát hành.

Các sản phẩm vẫn đạt lượt nghe tương đối ổn và vừa vặn với Chi Dân, gần gũi với khán giả, thị trường. Nhưng về mặt giai điệu, ý tưởng, sản phẩm chưa cho thấy sự mới mẻ, đột phá của Chi Dân. Là lý do nam ca sĩ chưa có bước chuyển trong hoạt động âm nhạc.

Suy sụp vì biến cố gia đình

Tháng 4/2021, mẹ của Chi Dân qua đời. Chi Dân sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em, cha mất sớm. Chi Dân từng tâm sự mẹ là nguồn động lực lớn nhất với anh. Do đó, khi mẹ qua đời, ngày nào anh cũng khóc và nhớ đến mẹ. Anh hối hận khi không thể hoàn thành ước nguyện được cùng mẹ đi khắp thế gian.

Thời gian đó, nhiều chuyện xảy ra. Chuyện tình cảm của anh cũng không được như ý. Theo Chi Dân, đó là người tiếp thêm cho anh niềm tin và động lực theo đuổi âm nhạc nhưng cuối cùng người đó cũng rời bỏ. Khi đó, nam ca sĩ có bài viết trên trang cá nhân: “Cảm ơn mọi người đã động viên nhưng hiện giờ tâm trạng Dân chưa được ổn định lắm. Nên ngày mai tôi lấy lại bình tĩnh và chia sẻ cho mọi người biết nhé”.

Giai đoạn đó, anh có nhiều bài viết liên quan đến gia đình, đặc biệt cha mẹ. Chi Dân thường chia sẻ những câu nói mẹ từng nhắn nhủ anh khi còn sống. Chi Dân viết: “Mẹ hay có câu nói: ‘Hãy nhìn về phía trước, nơi rạng ngời ánh dương’”.

Chi Dân cho biết anh áp lực, suy sụp sau thời gian liên tục gặp biến cố cuộc sống.

Trong khoảng thời gian tưởng như gục ngã vì biến cố liên tục, Chi Dân vẫn hoạt động âm nhạc và ra sản phẩm đều đặn. Theo nam ca sĩ, âm nhạc chính là động lực để anh vượt qua những biến cố. Không bùng nổ và phủ sóng như những bản hit trước đó, nhưng những ca khúc của anh vẫn được một bộ phận khán giả đón nhận.

Chẳng hạn Tan vỡ anh phát hành tháng 10/2021 đạt vị trí top 1 #zingchart real-time sau một ngày ra mắt. Bài hát anh phát hành trước đó vài tháng là Nỗi nhớ không bao giờ quên cũng tiến vào top 10 trong ngày đầu tiên ra mắt.

Gần đây, Chi Dân vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì xuất hiện với diện mạo khác lạ. Qua những hình ảnh do nam ca sĩ đăng ngày 14/3, khán giả nhận xét gương mặt anh thay đổi so với trước đó. Trước những tranh luận về ngoại hình, Chi Dân trả lời ngắn gọn anh vẫn ổn.

Cách đây khoảng 11 ngày, Chi Dân phát hành MV I Can't Live Without U. Nam ca sĩ tiếp tục trung thành với thể loại pop, ballad không quá mới mẻ. Sản phẩm hiện chỉ đạt 168.000 lượt xem. Hiệu ứng của bài hát khá khiêm tốn so với thị trường và cả những sản phẩm trước đó của nam ca sĩ.

Ngày 4/4, tên của Chi Dân liên tục được nhắc tới trên mạng xã hội. Dù anh không lên tiếng nhưng khán giả liên tục gọi tên Chi Dân trong bài viết về một người đàn ông được cho là đang làm việc với cơ quan chức năng.

Trong livestream tối cùng ngày, Chi Dân lên tiếng xin lỗi và đồng nghiệp. Nam ca sĩ nói: “Tôi xin lỗi những khán giả đã yêu thương và những người đã buồn, thất vọng vì tôi thời gian qua. Tôi xin lỗi người hâm mộ, tất cả đồng nghiệp - những người đã giúp đỡ, từng thương yêu tôi. Sau biến cố về gia đình và tình yêu không như mong đợi, thời gian qua, tôi sống không đúng với nghề nghiệp, tình cảm mọi người dành cho tôi. Sau sự quay lại lần này, tôi đã chiêm nghiệm rất nhiều. Tôi hứa thay đổi, trở thành con người khác tốt đẹp hơn. Tôi hứa sống nghiêm túc với nghề. Hy vọng mọi người bỏ qua và thông cảm, cho Chi Dân quay lại lần này”.