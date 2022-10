Chỉ còn một vé thăng hạng V.League mùa tới

Sau khi Công An Nhân Dân giành vé đầu tiên lên V.League, vé còn lại là cuộc đua song mã giữa Khánh Hòa (39 điểm) và Quảng Nam (37 điểm).

CLB Khánh Hòa từng rớt hạng vào cuối mùa 2019 do kinh phí hạn hẹp. Ảnh: Quang Thịnh.

Ba trận gần cuối mùa giải hạng Nhất Quốc gia, thầy trò HLV Võ Đình Tân đều hòa. Đội bóng phố biển bất ngờ chững lại một cách khó hiểu khi đang băng về đích. Từng lấy ngôi đầu của Công An Nhân Dân, giờ họ đành nhìn đối thủ này lên hạng sớm một vòng và phải đề phòng đại diện đến từ Quảng Nam. Trước lượt trận cuối, Công An Nhân Dân (40 điểm) đã giành vé đầu tiên lên V.League. Vé còn lại là cuộc đua song mã giữa Khánh Hòa (39 điểm) và Quảng Nam (37 điểm).

Hôm 24/10, bóng đá Khánh Hòa đáng lẽ đã thăng hạng sớm ở vòng áp chót 21. Trước vòng, họ có 38 điểm, dẫn đầu bảng. Hai đội xếp sau là Công An Nhân Dân và Quảng Nam có lần lượt 37 và 34 điểm. Do hạng Nhất có hai suất thăng hạng, Khánh Hòa sẽ lên V.League sớm một vòng nếu thắng Long An.

Nhưng họ không làm nổi điều đó.

Trên sân Tân An, Khánh Hòa để chủ nhà Long An hai lần gỡ hòa và chấp nhận rời sân với chỉ 1 điểm. Đáng nói là bàn gỡ 2-2 của Nguyễn Thanh Khôi diễn ra vào phút bù giờ. Trước đó, cú đúp của Nguyễn Hữu Khôi sớm giúp Khánh Hòa cầm nửa tấm vé thăng hạng trong hiệp một. Tuy nhiên, họ không giữ vững được lợi thế đó. Sau khi tác giả hai bàn thắng rời sân, chân sút chủ lực Lê Thanh Bình thay thế và suýt nữa nâng tỷ số lên 3-1. Nếu bàn thắng ấy đến, trận đấu đã được định đoạt. Nhưng vì không có nó, tỷ số cuối cùng là 2-2.

Nhìn các cầu thủ áo xanh gục xuống sân, HLV Võ Đình Tân tỏ ra đầy tâm trạng. Đó là trận hòa thứ ba liên tiếp của Khánh Hòa. Ba trận này diễn ra trước Long An, Quảng Nam, Huế - đều là các đối thủ dưới cơ Khánh Hòa. Điều kỳ lạ là ba trận hòa đến ngay sau hai chiến thắng liên tiếp trước Phù Đổng và Phú Thọ. Xen giữa các trận đấu ấy, hạng Nhất chẳng hề có quãng nghỉ nào, Khánh Hòa cũng không bị tổn thất lực lượng. Rất khó giải thích cho sự sa sút ấy.

Chỉ biết rằng lúc cần tăng tốc nhất thì họ lại đi chậm. Khánh Hòa để Công An Nhân Dân lấy mất vé thăng hạng V.League đầu tiên và tự đẩy mình vào thế phải đua cùng Quảng Nam.

Sáu cặp đấu vòng cuối V.League 2 diễn ra cùng giờ.

Ở vòng cuối diễn ra chiều 29/10 tới, Khánh Hòa (39 điểm) buộc phải thắng Cần Thơ để chắc chắn thăng hạng trong cuộc đua với Quảng Nam (37 điểm). Nếu Khánh Hòa hòa Cần Thơ, có 40 điểm và bị Quảng Nam cân bằng số điểm này, tính toán xếp hạng giữa hai đội sẽ rất phức tạp. Đó chắc chắn không phải là tình huống Khánh Hòa muốn rơi vào.

Một chiến thắng trên sân nhà trước Cần Thơ (hạng 8) đã hết mục tiêu không phải nhiệm vụ khó với họ. Vấn đề là Khánh Hòa có thực sự muốn thắng sau 3 trận toàn hòa?

HLV Võ Đình Tân chia sẻ với Zing: "Chúng tôi còn quyền tự quyết trong tay nhưng vẫn phụ thuộc vào phong độ cầu thủ. Tôi cũng chưa dám nói trước điều gì. Chúng tôi cứ cố gắng trận cuối chứ chưa tính toán gì. Tôi thấy rất tiếc nhất là mấy trận hòa vừa rồi của Khánh Hòa".

Khi được hỏi về phương hướng tính toán cho khả năng trở lại V.League 1, HLV trưởng CLB Khánh Hòa tỏ ra khá thận trọng. Ông cho biết lãnh đạo địa phương cũng có các hướng đi nhưng chưa ai nói trước được điều gì. Là người làm chuyên môn, ông Võ Đình Tân sẽ cố gắng tốt nhất. Những bối rối kiểu này từ hậu trường có thể là lý do phía sau 3 trận hòa của Khánh Hòa.

Chiều ngược lại, CLB Quảng Nam đang tỏ ra đầy quyết tâm. Chiến thắng 4-2 trước Cần Thơ cuối tuần qua cho thấy cựu vương V.League đang khao khát trở lại hạng đấu cao nhất Việt Nam. Nếu Khánh Hòa không cụ thể hóa quyết tâm thăng hạng, họ sẽ bị Quảng Nam lấy suất.