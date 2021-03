'Chỉ Cavani không đủ giúp Man Utd khôi phục quyền uy'

Phó tổng biên tập Joe Brewin của tạp chí Four Four Two cho rằng Man Utd phải mất 5-10 năm mới bắt kịp Man City. Ông gửi riêng cho Zing nhận định về trận derby thành Manchester.

Chuyên gia Khi nhìn vào bảng xếp hạng, tôi có chút bất ngờ khi thấy Man Utd lại xếp hạng cao như vậy. Song, vấn đề của "Quỷ đỏ" trong cuộc đua vô địch là chiều sâu đội hình. Họ ký được với một tiền đạo tốt là Edinson Cavani. Nhưng thế thôi là không đủ. Man Utd chưa bắt kịp Man City Cavani không còn là cầu thủ từng ghi được tới 15-20 bàn như thời còn ở PSG. Cavani chơi không tồi, nhưng là không đủ để giúp United cải thiện hiệu suất bàn thắng, vốn đang là vấn đề của toàn đội. Anthony Martial chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Marcus Rashford vẫn chơi hay. Tuy nhiên, cậu ấy thường xuất hiện ở cánh trái nhiều hơn, vị trí có thể không phải sở trường. Nếu Manchester United có một khoản chuyển nhượng lớn vào lúc này thì sao? Tôi nghĩ là họ vẫn sẽ cần từ 3-5 cầu thủ để thực sự tạo ra được khác biệt. Điều quan trọng là "Quỷ đỏ" cần những quân bài chất lượng. Man Utd từng rất gần với Jadon Sancho vào mùa rồi. Điều này cho thấy tiền bạc không phải vấn đề thách thức của CLB. Nhưng dù có là một Man Utd tiếng tăm và giàu cỡ nào, thành công cũng chưa chắc tìm đến với câu lạc bộ. Khi Man Utd và Man City bước vào trận derby vào chủ nhật, một khoảnh khắc của sự thật cũng hiện ra. Khoảng cách giữa Man Utd và Man City khó được san lấp trong thời gian ngắn. Man Utd cần 5-10 năm mới bắt kịp Man City. Bruno Fernandes có dấu hiệu quá tải gần đây. Ảnh: Getty. Ở mùa 2020/21, "Quỷ đỏ" đã có nhiều cải thiện. Thế nhưng, để san bằng khoảng cách với Manchester City, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer còn rất nhiều việc phải làm. Chỉ với 1 hoặc 2 năm không đủ cho Man Utd làm điều đó. Tôi nghĩ Man Utd nên tập trung vào các kế hoạch chuyển nhượng chi tiết và hợp lý hơn. 8 năm qua, United đã “ký lầm” không ít bản hợp đồng. Bruno Fernandes có lẽ trở thành cái tên hợp lý duy nhất Man Utd đưa về sân Old Trafford trong suốt gần 1 thập kỷ qua. Nói về Bruno Fernandes, đây có lẽ là cầu thủ tạo ra nhiều tranh cãi nhất. Tiền vệ người Bồ Đào Nha xuất sắc thật? Hay đó chỉ là kẻ chuyên bắt nạt những đối thủ yếu? Và thật sự thì tầm ảnh hưởng của Fernandes với Man Utd lớn thế nào? Fernandes là tiền vệ xuất sắc. Tuy vậy, bản hợp đồng này có dấu hiệu quá tải gần đây. Nhưng không chỉ riêng tiền vệ người Bồ Đào Nha, cả đội Man Utd có vẻ chậm chạp hơn. Các cầu thủ trông đuối sức trước lịch thi đấu điên rồ và dày đặc. Ở những trận cầu đinh, Man United thường kết thúc với các tỷ số hòa. Thật trùng hợp khi ở mùa này, mỗi lần Fernandes tịt ngòi, chính đội bóng cũng không thể ghi bàn. Man Utd có thể hài lòng cũng việc chơi chậm, chắc trong các trận cầu đinh. Tỷ số hòa không phải quá tệ. Tuy nhiên, người hâm mộ luôn muốn nhiều hơn thế. Và khi sở hữu cầu thủ xuất sắc như Fernandes, không ai hài lòng chỉ với 1 điểm. Fernandes luôn tỏ ra nhiệt huyết và khao khát trong tất cả trận đấu. Tiền vệ này có vai trò rất quan trọng ở CLB. HLV Solskjaer có thể cho cầu thủ nào ngồi ngoài trong trận derby, nhưng đó chắc chắn không thể là Fernandes, dù thể trạng của cậu ấy không thực sự tốt đi nữa. Vài lần trong mùa này, Man Utd đã thay tiền vệ người Bồ Đào Nha để giúp cầu thủ có thêm thời gian dưỡng sức. Nhưng chúng ta thấy rõ số 18 của Man Utd bực mình thế nào với việc phải ra nghỉ sớm, dù Manchester United có thắng đi nữa. Tôi không tin là Solsa sẽ giao vị trí của Fernandes cho bất cứ ai khác. Ông ấy sẽ không giao vị trí quan trọng ấy cho Donny Van De Beek, một người mà có lẽ là ông chưa tin tưởng được. Nếu Van De Beek trụ được thêm khoảng 1 mùa nữa, tôi tin là vị trí của Fernandes sẽ được cân nhắc giao cho tiền vệ người Hà Lan. Nhưng tất nhiên là Fernandes vẫn sẽ khó được cho ra rìa, nhất là ở một trận cầu quan trọng như derby thành Manchester. Ngôi sao người Bồ Đào Nha là mẫu cầu thủ thích được thi đấu, dù đã ở trạng thái chạm đáy của thể lực. Cậu ấy sẽ luôn nói sẵn sàng với huấn luyện viên và bảo họ đặt anh ấy vào trong hệ thống của họ. Nếu là một fan của "Quỷ Đỏ", tôi hy vọng Fernandes sẽ sớm tái tạo được năng lượng, để bước vào trận derby với thể lực sung mãn nhất. Man Utd rất cần Fernandes trong bối cảnh đối thủ Man City đang chơi quá hay. Ở trận derby Manchester năm rồi, trước khi bị phong tỏa, Fernandes là người đã ghi bàn để giúp Man United có trọn vẹn ba điểm. Thế nên, tôi tin là ngôi sao người Bồ Đào Nha hoàn toàn có một sức ảnh hưởng lớn tới trận đấu trên sân Etihad. Pep Guardiola đang làm rất tốt công việc ở Man City. Ảnh: Getty. Man City quá mạnh Trong 15 trận tại Premier League gần đây, Man City đã toàn thắng. Và đó sẽ là thử thách lớn cho United để rời sân Etihad với 3 điểm trọn vẹn. Tôi nghĩ Man City đang là đội bóng số một không chỉ ở thành Manchester, mà cả nước Anh. Họ có thể chơi thứ bóng đá như ý muốn mà không phụ thuộc vào ngôi sao nào, dù cho đó là Kevin De Bruyne. Ngay cả khi tiền vệ người Bỉ chấn thương, ta thấy là Ilkay Gundogan bước lên và thay thế vai trò của De Bruyne. Gudogan chơi cao như tiền vệ tấn công cũng được. Khi cần, ngôi sao người Đức có thể lùi sâu đóng vai trò tổ chức. Từ tắc bóng, xâm nhập vòng cấm và cả ghi bàn, cựu tiền vệ Borussia Dortmund có thể làm tất cả. Thay vì phụ thuộc quá nhiều vào De Bruyne thì Man City hoàn toàn có thể chơi ổn với Gundogan. Nhưng đó chưa phải sức mạnh đáng gờm nhất của Man City. Trong vài trận đấu, Man City thay tới tận 4-5 người và họ vẫn chơi ổn. Man Utd thì lại không được như vậy. Họ phụ thuộc nhiều vào Fernandes. Man City có đội hình với chiều sâu hơn khiến nhiều CLB khác phải ghen tỵ. Và họ có nhiều cơ hội hơn trong trận đấu tới. Để tìm một kết quả khả quan, Man Utd phải cẩn trọng và phải chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất. Đến từ Leicester City, Joe Brewin giữ chức vụ Phó tổng biên tập của tạp chí bóng đá danh tiếng Four Four Two tại Anh Quốc. Brewin là một fan trung thành của Leicester City và từng tham gia vào nhiều dự án bóng đá tại Anh. Joe Brewin tin rằng Man City sẽ có mùa giải rất thành công. Ông cùng các cộng sự tại tòa soạn thậm chí còn bình bầu cho "The Citizens" số phiếu cao nhất trong các ứng viên vô địch Premier League vào cuối mùa. Ở Manchester bây giờ, Man City là số một Phó tổng biên tập Joe Brewin của tạp chí FourFourTwo (Anh) tin rằng chiều sâu đội hình lý tưởng là yếu tố giúp Man City tiến gần chức vô địch Premier League mùa 2020/21. Bruno Fernandes không đáng bị chỉ trích Gửi bài riêng cho Zing, bình luận viên John Dykes nhận định màn trình diễn của Fernandes sau trận MU hòa Palace 0-0 và cuộc đua Ngoại hạng Anh mùa này. Man Utd trả giá vì lạm dụng Fernandes "Mệt không ư? Tôi mới 26 tuổi, không thể mệt mỏi”, Bruno Fernandes trả lời khi phóng viên đưa ra câu hỏi vào cuối tháng 1.