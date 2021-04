Chị Cả, Gừng thi Rap Việt

Một gương mặt quen khác đến với sân chơi Rap Việt mùa hai là Nguyễn Trọng Nhân, 18 tuổi, rap name Spideyboy. Anh đã tham gia King of Rap và có mặt trong top 40. Spideyboy từng được gọi tên vào vòng Hồi sinh, nhưng anh rút lui bởi lý do cá nhân. Với lần trở lại này, anh chia sẻ: "Tôi đi thi với mong muốn có những trải nghiệm, chứ không quá đặt nặng chuyện thắng thua. Tôi còn trẻ nên không muốn bỏ lỡ cơ hội".