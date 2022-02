Chi 8 triệu đồng nghỉ dưỡng 4 ngày 4 đêm ở Phú Quốc

Với chi phí dưới 10 triệu đồng cho 2 người, tôi và bạn gái lựa chọn Phú Quốc (Kiên Giang) để nghỉ dưỡng, kỷ niệm 7 năm bên nhau.

Bùi Huy Khang - Lê Băng Dung (Đà Nẵng)

Tóm tắt chuyến đi

- Di chuyển: Mua vé máy bay khứ hồi chặng Đà Nẵng - Phú Quốc giá 1,2 triệu đồng/người, đặt trước khoảng 2 tuần.

- Lưu trú: Một đêm ở Mango Bay Phú Quốc, giá 1,5 triệu đồng Plantation Seaview. 3 đêm ở Hillside Village, giá 300.000 đồng/phòng)

- Thuê xe máy 4 ngày giá 400.000 đồng, giao nhận xe tại sân bay.

- Địa điểm ăn uống: Nhà hàng On The Rock (Mango Bay Resort), bún quậy Kiến Xây, ún kèn Út Lượm, bánh canh Đèn Dầu, bún cá Châu Đốc Tư Nga, The Home Pizza...

- Tổng chi phí: 8 triệu đồng/2 người

Lịch trình chi tiết

Đêm đầu tiên

Có mặt ở sân bay Phú Quốc lúc 17h, tôi và bạn gái thuê xe máy và di chuyển về resort để cất đồ nghỉ ngơi. Khu nghỉ dưỡng cách sân bay khoảng 20 km. Buổi tối đầu tiên ở thành phố biển, chúng tôi dùng bữa tại nhà hàng pizza và dạo chợ đêm Phú Quốc. Về lại khu nghỉ dưỡng khi đã quá nửa đêm, chúng tôi nghỉ ngơi để bắt đầu hành trình vào ngày hôm sau.

Ngày 1

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là làng chài Rạch, Vẹm nơi được ví như "vương quốc sao biển" ở Phú Quốc. Từ trung tâm Phú Quốc tới Rạch Vẹm khoảng 20 km, đường đi tương đối dễ tìm.

Gần tới nơi sẽ có một đoạn đường đất tầm 5 km hơi khó đi nên mọi người cân nhắc để chọn phương tiện di chuyển cho phù hợp. Tới nơi, rẽ phải đi hơn một km sẽ tới được bãi có nhiều sao biển, cây dừa đổ, cầu gỗ và xích đu hơn phía ngoài.

Mọi người nên đi khoảng thời gian từ sáng tới đầu giờ chiều vì khung giờ đó sao biển ở gần bờ, dễ dàng cho việc ngắm sao và chụp hình. Cần lưu ý không chạm hoặc nhấc sao biển lên khỏi mặt nước, sẽ khiến loài này chết. Cuối buổi, tôi và bạn gái nghỉ ngơi, ăn trưa tại một quán nhà bè ở làng chài.

Từ Rạch Vẹm, chúng tôi di chuyển khoảng 20 km về resort Mango Bay. Đây là một khu nghỉ dưỡng nằm sát bãi biển Ông Lang. Sau khi nhận phòng, tôi và bạn gái xếp đồ, nghỉ ngơi, check-in vài góc trong khuôn viên resort, đợi tới 17h30 để ghé nhà hàng ăn tối và ngắm hoàng hôn.

Nhà hàng tại resort nổi tiếng với view ngắm hoàng hôn đẹp. Ngày đầu tiên tại đảo ngọc của chúng tôi kết thúc với bữa tối dưới hoàng hôn lãng mạn, nghe tiếng sóng biển rì rào, đồ ăn đẹp mắt, ngon miệng.

Ngày 2

Vì ngày đầu di chuyển nhiều, đi đường xa nên sáng ngày thứ hai tôi và bạn gái dành thời gian nghỉ ngơi trong khu nghỉ dưỡng. Chúng tôi dùng bữa sáng, ngắm biển, chụp hình và chèo kayak.

Không gian khu nghỉ dưỡng khiến tôi như được hoà mình với thiên nhiên, xung quanh nhiều cây cối, thức dậy là thấy biển gợn sóng rì rào. Lâu rồi chúng tôi mới có những khoảng nghỉ thật sự yên bình thế này.

12h, chúng tôi trả phòng để di chuyển đến điểm lưu trú khác. Vì thời gian nghỉ dưỡng khá dài nên chúng tôi muốn thay đổi không gian cho đỡ nhàm chán. Nơi nghỉ thứ 2 là Hillside Village. Sau khi nhận phòng, tôi cùng bạn gái tranh thủ di chuyển đến trung tâm thành phố, thưởng thức những món đặc sản.

16h, chúng tôi về khách sạn thay đồ để di chuyển ra bãi Trường chụp hình hoàng hôn. Dọc đường Trần Hưng Đạo có nhiều lối để xuống bãi Trường, bãi trải dài rộng rãi và đúng hướng mặt trời lặn nên rất phù hợp cho việc chụp hình hoàng hôn.

Ngày 3

Điểm đến của sáng ngày thứ 3 là Sun Premier Village Primavera, địa điểm này được hội mê xê dịch ví như “thị trấn Địa Trung Hải trong lòng Phú Quốc”, cách trung tâm khoảng 25 km. Đây là một công trình đang trong thời gian dần hoàn thiện nên có thể vào tham quan tự do không mất phí.

Công trình mang đậm nét kiến trúc của Địa Trung Hải với từng dãy nhà, con đường, ô cửa mái vòm, các ngóc ngách xinh xắn. Chỉ cần dạo quanh một vòng, chúng tôi đã có được một album ảnh đẹp tựa những bức hình ở trời Âu.

Sau khi chụp hình xong, chúng tôi di chuyển khoảng 9 km để tới bãi Sao. Nơi này được coi là một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc với bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh cùng hàng dừa cao vút.

Chụp hình và tắm biển xong, chúng tôi chạy xe đến Ocsen Beach Bar & Club để ngắm hoàng hôn buổi cuối ở thành phố đảo. Phí vào cửa ở đây là 50.000 đồng/người, bao gồm đồ uống. Địa điểm này quá quen thuộc với những tín đồ du lịch Phú Quốc nên thưởng đông khách. Chúng tôi phải đi sớm để chọn được vị trí ngồi sát biển.

Ngày cuối

Vì là buổi sáng cuối ở Phú Quốc nên chúng tôi chỉ đi tham quan một số điểm ở trung tâm thành phố và thưởng thức nốt vài món đặc sản. Sau đó, cả hai về lại khách sạn thu dọn đồ và di chuyển ra sân bay, kết thúc chuyến đi 4 ngày 4 đêm.