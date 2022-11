Chi 3.800 tỷ để biến 'hòn ngọc sông Trà' thành khu đô thị hiện đại

Nước lũ cuốn trôi bờ tràn, người dân nơi đây làm tạm cầu tre để đi lại qua sông Trà Khúc. "Nghe Nhà nước đầu tư Khu đô thị mới An Phú, người dân nơi đây rất mừng. Chúng tôi mong sao được tái định cư có cuộc sống ổn định, đường sá đi lại không còn trắc trở, nguy hiểm như hiện tại", bà Trần Thị Ngọc (ngụ thôn An Phú, xã Tịnh An) bộc bạch.