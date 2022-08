Chi 3.000 USD để lấy lại AirPods bị trộm

Lewis Ellis (31 tuổi) sống tại Manchester (Anh) đã chia sẻ trải nghiệm bay hơn 6.400 km đến Qatar để tìm lại tai nghe thất lạc từ 5 tháng trước.

Theo The New York Post, vào tháng 8, Ellis đã quyết tâm tới Doha (Qatar), nơi ứng dụng Find My định vị được tai nghe của anh. Anh đã tiêu gần 3.000 USD cho vé máy bay, phòng khách sạn và đồ ăn trong chuyến đi này.

Đi cùng Ellis là Tom, một người bạn của anh, và Karim, một người dân địa phương. Sau gặp nhau lần đầu tại khách sạn, Karim đã đề nghị được giúp Ellis và Tom tìm lại AirPods.

Niềm vui của Ellis khi cầm AirPods đã thất lạc trên tay. Ảnh: Lewis Ellis.

Theo Ellis, 5 tháng trước, anh đã để quên tai nghe trên máy bay sau khi bay từ Băng Cốc (Thái Lan) tới Doha (Qatar). Đoàn bay không cho phép anh quay trở lại máy bay để tìm và thông báo rằng anh sẽ sớm nhận lại đồ vật thất lạc.

Sau 4 tiếng chờ đợi, Ellis vẫn không rõ chúng ở đâu và quyết định rời khỏi sân bay. Tuy nhiên, sau đó, anh lại định vị được tai nghe của mình trên ứng dụng Find My nhờ AirTag đính kèm.

Theo Ellis, trong vòng 5 tháng, tai nghe của anh đã di chuyển từ Qatar tới Katmandu (Nepal), Thái Lan và cuối cùng là về Doha (Qatar).

Sau khi theo dõi trên ứng dụng Find My, anh quyết định tới Qatar cùng người bạn Tom để tìm lại đồ vật đã mất của mình.

Tai nghe của Ellis đã đi vòng quanh thế giới. Ảnh: Lewis Ellis.

Chia sẻ về hành trình tìm AirPods của mình trên mạng xã hội, Ellis cho biết: “Tôi thấy mình như đang trong một bộ phim đi tìm kho báu vậy”.

Dù chi nhiều tiền và thời gian cho chuyến đi, nhưng anh không cảm thấy hối hận. Anh nói: “Tôi đã có thể mua 4 chiếc AirPods với số tiền này. Nhưng như vậy thì tôi chẳng thể quay lại những khoảnh khắc thú vị”.

Cuối cùng, Ellis bày tỏ niềm vui vì lấy lại được đồ vật. “Tôi thấy mừng vì có thể tìm được chúng. Và giờ tôi không cần phải mua thêm nữa”, anh chia sẻ.

Theo The New York Post, đây không phải lần đầu có người dùng ứng dụng trên điện thoại để bắt trộm. Năm 2015, cảnh sát thành phố New York (Mỹ) đã sử dụng ứng dụng Find My để truy lùng và bắt giữ tội phạm trộm iPhone ở ga tàu điện ngầm Manhattan (New York, Mỹ).