Chi 100.000 USD tổ chức đám cưới chủ đề Harry Potter

Phần cuối cùng của phim Harry Potter được phát hành cách đây hơn một thập kỷ nhưng dư âm vẫn còn đó.

Trên khắp thế giới, các Potterhead, tên gọi chung của những người hâm mộ loạt tiểu thuyết này, thường xuyên cùng nhau ôn lại kỷ niệm, tổ chức các hoạt động hồi tưởng lại về bộ truyện yêu thích thời thơ ấu của họ.

Trong số đó, cặp Alvin Ng (31 tuổi) và Angeline Tan (30 tuổi) tổ chức đám cưới của họ theo chủ đề Harry Potter. Ngày 29/12, cô dâu tiết lộ với Asia One rằng tổng số tiền hai vợ chồng chi cho hôn lễ trong mơ “rơi vào khoảng 90.000- 100.000 USD ”.

Tuần trước, cô chia sẻ đoạn video dài 38 giây trên TikTok về những món đồ trang trí được lắp đặt, bày biện trong lễ cưới diệu kỳ của mình.

“Tôi đã chờ đợi để thực hiện nó! Tới tận 20 năm!”, trích nội dung chú thích video.

Alvin và Angeline đã ở bên nhau được 5 năm trước khi đi đến hôn nhân. Lễ cưới được cử hành tại The St. Regis Singapore. Cô dâu tự nhận mình là một Potterhead cuồng nhiệt và chính cô đã gợi ý việc tổ chức đám cưới theo chủ đề bộ truyện yêu thích nhất.

“Chồng tôi cũng thích Harry Potter ở mức vừa phải, chứ anh không phát cuồng vì nó. Thế nhưng, anh ấy đồng ý thực hiện ý tưởng này”, Angeline, một doanh nhân, chia sẻ.

Qua video, có thể nhận thấy đám cưới của Alvin và Angeline được chuẩn bị rất chỉn chu theo đúng chủ đề.

Từ mô hình Hedwig, chú cú cưng yêu quý của Harry Potter, đang nghỉ ngơi trong lồng cho đến quả trứng rồng vàng của Giải đấu Triwizard, chắc hẳn những vị khách mời có cảm giác được ghé thăm trường Hogwarts ngoài đời.

Các khách mời rất ngạc nhiên khi khu vực trang trí kéo dài tới phòng tiệc, thay vì chỉ ở bàn tiếp tân. Một số người nói với hai vợ chồng rằng họ cảm thấy “như đang ghé thăm bảo tàng Harry Potter”.

Nổi bật ở giữa sân khấu là Chiếc gương Ảo ảnh (Mirror of Erised), xuất hiện trong phần phim Harry Potter và Hòn đá phù thủy. Trong phim và truyện, chiếc gương ma thuật cho thấy những mong muốn sâu sắc nhất của người nhìn vào nó. Angeline cho biết cô đặt thiết kế riêng sản phẩm này.

“Ý tưởng là vào buổi lễ, hai vợ chồng sẽ nhìn vào gương và nhìn thấy chính mình trong trạng thái hạnh phúc nhất của chúng tôi”, cô gái chia sẻ.

