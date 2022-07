Chevrolet Seeker ra mắt

Mẫu xe gầm cao đa dụng được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp dung tích 1.5L nhưng Chevrolet không công bố chi tiết thông số.

Chevrolet vừa giới thiệu mẫu xe gầm cao đa dụng Seeker ở Trung Quốc. Seeker có vẻ ngoài nhỏ gọn cùng thiết kế khá thể thao, xe được sản xuất bởi liên doanh SAIC-GM tại Trung Quốc.

Seeker có kích thước dài 4.537 mm, rộng 1.823 mm, cao 1.564 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. So với các mẫu xe khác của Chevrolet ở Trung Quốc, Seeker dài hơn 130 mm so với Trailblazer, nhưng ngắn hơn 115 mm so với Equinox và ngắn hơn 337 mm so với Blazer.

Mẫu xe mang vẻ ngoài trẻ trung, tông màu vàng nổi bật, mui xe thoải về phía sau. Đầu xe có thiết kế góc cạnh với dải đèn LED thanh mảnh, liền mạch với logo. Cụm đèn pha đặt dọc gói gọn ở hai bên. Chevrolet cho biết hãng sẽ cung cấp Seeker trong hai biến thể RS khác nhau về trang bị cho thị trường Trung Quốc.

Mẫu xe trong ảnh thuộc bản RS với vành 18 inch. Thông tin về hệ thống thông tin giải trí, các tiện nghi bên trong khá ít ỏi tuy nhiên, có thể thấy khoang lái Seeker khá hiện đại với màn hình đôi, vô lăng ba chấu to bản tích hợp nhiều phím bấm.

Màn hình giải trí và đồng hồ kỹ thuật số đều có giao diện tiếng Trung nhưng chưa phải loại tràn viền nên chưa đẹp mắt. Màn hình giải trí có vẻ đặt nghiêng về phía người lái. Cách bố trí này khá giống trên xe điện Blazer vừa ra mắt.

Chevrolet Seeker được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp dung tích 1.5L, nhà sản xuất không tiết lộ thông số kỹ thuật nhưng thông tin bị rò rỉ trước đó, cho thấy, động cơ này có công suất 177 mã lực đi kèm hộp số vô cấp CVT, giá bán cho Seeker chưa được tiết lộ.