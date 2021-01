Chém người vì bị ngăn đốt pháo

Phia đốt pháo nổ gây tiếng ồn trong quán nhậu nên bị một người nhắc nhở. Thanh niên này lấy dao chém nạn nhân rồi bỏ trốn gần một năm.

Ngày 4/1, Công an huyện Chợ Mới (An Giang) tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Văn Phia (22 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Chợ Mới) về tội Cố ý gây thương tích.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy chiều 24/1/2020, Phia đốt pháo nổ gây ồn ào trong một quán nhậu ở ấp Bình Quới, xã Hòa An. Một người nhậu gần đó là anh Nguyễn Bá Nghị (21 tuổi, ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) đến gặp Phia để khuyên ngăn.

Phia tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Do có hơi men trong người nên Phia bực tức anh Nghị. Bị can sau đó chạy về nhà lấy cây dao tự chế và trở lại quán chém anh Nghị gây thương tích tỷ lệ 22%.

Sau gần một năm bỏ trốn, cuối tháng 12/2020 Phia đến Công an huyện Chợ Mới đầu thú.