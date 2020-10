Chém người trọng thương vì nghĩ là trộm

Nghi ngờ thanh niên dừng xe máy gần nhà là kẻ trộm, Chiến dùng dao chém trọng thương nạn nhân.

Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố Lê Anh Chiến (31 tuổi, ở phường Quang Trung, quận Hà Đông) về tội Cố ý gây thương tích.

Lê Anh Chiến. Ảnh: Công an Hà Nội.

Chiều 9/10, Chiến thấy một thanh niên dừng xe máy gần nhà. Nghi ngờ người này là kẻ trộm, bị can dùng dao chém trọng thương nạn nhân.

Gây án xong, người đàn ông này bỏ trốn khỏi địa bàn.

Ngày 17/10, Công an quận Hà Đông phối hợp với công an sở tại bắt được Chiến khi bị can trốn tại một nhà nghỉ ở xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Qua trình bắt giữ Chiến, lực lượng chức năng thu một khẩu súng, 6 viên đạn và 10 gói ma túy tổng hợp.

Cảnh sát xác định Chiến có 4 tiền án và có nhiều biểu hiện liên quan đến hoạt động bảo kê trên địa bàn.