Chém hàng xóm vì nghi sàm sỡ phụ nữ

Được tại ngoại sau khi chém hàng xóm, Thi tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nên bị bắt tạm giam.

Chiều 17/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt lệnh bắt bị can, tạm giam Ngô Thái Thi (SN 2007, ngụ phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, Thi có quen biết N. (SN 2002, tạm trú tại nhà trọ ở phường 1, TP Bạc Liêu). Chiều 28/8, nghe tin N. bị hàng xóm tên P. sàm sỡ, Thi đã rủ 2 người khác mang dao tự chế đi tìm người đàn ông này.

Sau đó, Thi dùng dao chém vào cổ khiến ông P. bị bị thương nặng. Người dân chứng kiến sự việc tri hô nên nhóm của Thi lên xe tẩu thoát.

Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và giao Thi cho gia đình quản lý. Tuy nhiên, trong quá trình tại ngoại, Ngô Thái Thi tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nên Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam.