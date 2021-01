Chém bạn nhậu vì mời rượu không uống

Không mời được anh H. uống rượu, Huynh chửi bới rồi lấy dao đuổi chém khiến người này ngã gục, tổn hại sức khỏe 15%.

Công an quận Đống Đa, Hà Nội, vừa bắt giữ Nguyễn Tiến Huynh (21 tuổi, ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Nguyễn Tiến Huynh. Ảnh: Công an Hà Nội.

Trước đó, rạng sáng 18/7/2020, Huynh cùng nhóm bạn ăn đêm tại phố Xã Đàn, quận Đống Đa. Trong lúc ăn uống, Huynh mời anh H. (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) uống rượu nhưng bạn gái anh này từ chối và không cho uống.

Không mời được rượu, thanh niên này chửi bới rồi chạy vào quán lấy dao, đuổi chém anh H. Sau khi chém gục nạn nhân, Huynh vứt dao lại rồi rời khỏi hiện trường. Kết quả giám định cho thấy anh H. bị thương tật 15%.

Công an quận Đống Đa sau đó đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Huynh về tội Cố ý gây thương tích. Do bị can bỏ trốn khỏi nơi cư trú, ngày 8/12, lực lượng chức năng đã ra quyết định truy nã bị can đối với người này.

Tới ngày 8/1, Huynh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn quận Phú Nhuận, TP.HCM.