Chém bạn gái bị thương vì không cho đến nhà chơi

Nam thanh niên ở An Giang điện thoại đòi đến nhà bạn gái chơi nhưng không được đồng ý, trong lúc bực tức đã cầm dao chém nạn nhân nhập viện cấp cứu.

Ngày 23/3, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Đông (27 tuổi, ở huyện Chợ Mới) điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, Đông có quen với chị H.T.T.N. (26 tuổi, ở cùng địa phương). Chiều 5/3, Đông điện thoại chị N., đòi đến nhà chơi. Chị N. không đồng ý, thì Đông văng tục.

Chị N. tắt máy, Đông điện thoại nhiều lần nhưng không được. Đông tức giận, nên cầm theo con dao và nhờ người chở đến nhà người phụ nữ nói trên.

Đông tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Đến nơi, Đông điện thoại yêu cầu chị N. ra gặp mặt. Chị N. vừa bước ra đến cửa rào, thì bị Đông cầm dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và tay.

Gây án xong, Đông bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, với tỷ lệ thương tích gây ra là 38%.