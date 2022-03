Chelsea yêu cầu đối thủ không đón khán giả vào sân

"The Blues" đã yêu cầu tổ chức trận tứ kết FA Cup vào ngày 20/3 trên sân không khán giả để đảm bảo "tính toàn vẹn trong thể thao".

Theo Sky Sports, Chelsea muốn Middlesbrough không đón khán giả vào sân trong trận đấu tại Riverside diễn ra vào ngày 20/3.

Do án phạt từ Chính phủ Anh, chỉ CĐV có vé cả mùa Premier League mới được vào sân cổ vũ "The Blues". Ở các trận đấu cúp còn lại của mùa giải năm nay, Chelsea không được bán vé cho khán giả.

Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Middlesbrough vừa đánh bại Tottenham ở vòng trước.

"Chúng tôi thất vọng khi không thể bán vé cho trận đấu tại FA Cup cuối tuần này. Các cuộc thảo luận với OFSI (Văn phòng thực thi các biện pháp trừng phạt tài chính) đã diễn ra nhưng không mang lại hiệu quả. Vì vậy, chúng tôi đề nghị FA tổ chức trận đấu sắp tới trên sân không khán giả để đảm bảo tính toàn vẹn trong thể thao. Chelsea sẽ tiếp tục đàm phán sâu rộng với OFSI với hy vọng sớm tìm ra giải pháp", thông báo trên trang chủ Chelsea có đoạn.

Theo CLB thành London, Middlesbrough đã lùi thời gian bán vé để chờ Chelsea hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên, đại diện Premier League đã không thể làm điều này.

FA Cup là một trong những đấu trường Chelsea đặt nhiều tham vọng, sau khi họ vừa thất bại ở chung kết League Cup. Ở mùa giải trước, "The Blues" đã để thua Leicester 0-1 tại Wembley trong trận tranh cúp vô địch.

Tuy nhiên, theo nhà báo Martyn Ziegler của The Times, FA sẽ không đồng ý với đề nghị của Chelsea. Trên mạng xã hội, cộng đồng fan của "The Boro" cũng bày tỏ sự phản đối ý kiến của "The Blues". "Vì sao chúng tôi lại phải chịu thiệt thòi vì lỗi lầm của người khác?", một CĐV lên tiếng.

Middlesbrough đang là hiện tượng ở FA Cup năm nay. Thầy trò HLV Chris Wilder đánh bại cả Manchester United và Tottenham để ghi danh vào vòng 8 đội mạnh nhất. CĐV đội bóng hạng Nhất đang mơ về việc giành chức vô địch FA Cup đầu tiên kể từ năm 1997.

Chia sẻ về việc Chelsea đối mặt nguy cơ không có máy bay để di chuyển đến Riverside, Kai Havertz cho biết: "Chúng tôi sẽ trả tiền. Việc này không đáng để bận tâm. Có nhiều thứ còn khó khăn hơn nhiều. Đến được sân để thi đấu mới là ưu tiên của chúng tôi".