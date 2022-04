Chelsea và cú trượt chân định mệnh của Rudiger

Thất bại chung cuộc 4-5 của Chelsea trước Real Madrid tại tứ kết Champions League có thể gói gọn trong hình ảnh Antonio Rudiger.

Rudiger đã chơi thế nào ở trận lượt về tại Bernabeu? Ngoài cú đánh đầu nâng tỷ số 2-0, gần như mọi nỗ lực của trung vệ người Đức đều xứng đáng nhận điểm 10. Lăn xả, mạnh mẽ, chính xác..., chính Rudiger là người khiến Real Madrid tấn công như húc vào đá cho tới khoảnh khắc thiên tài của Luka Modric vào phút 80.

Rudiger cũng liên tục dâng cao như điểm trung chuyển bóng của Chelsea ở những tình huống bóng hai, giúp "The Blues" gần như khống chế hoàn toàn Real Madrid. Tắc bóng, chọn vị trí, dâng cao tấn công và ghi bàn, tiêu chí nào thì Rudiger đều làm vượt kỳ vọng. Những CĐV trung lập thậm chí tin ngôi sao của Chelsea xứng đáng nằm trong tốp 3 trung vệ hay nhất thế giới.

Song vào khoảnh khắc quyết định nhất, Rudiger lại mắc lỗi.

Rudiger trượt chân tai hại dẫn tới bàn quyết định của Real Madrid.

Định mệnh Chelsea

Phút 96, chỉ vài tíc tắc sau khi bóng rời chân Vinicius Jr để hướng tới vị trí của Karim Benzema trong vùng cấm Chelsea, Rudiger trong thế sẵn sàng lao ra cản phá đã đột ngột trượt chân. Nhịp bị lỡ này tạo ra bàn thứ 5 của trận cầu tại Bernabeu: Benzema hoàn toàn không chịu bất kỳ cản trở nào trong cú đánh đầu tung lưới Edouard Mendy.

Chính Rudiger cũng không thể lý giải vì sao mình lại trượt chân trong tình huống này. Và nếu nhìn vào phản ứng của trung vệ này khi 120 phút thi đấu tại Bernabeu kết thúc, tất cả đều hiểu Rudiger tức giận với chính mình như thế nào.

Chelsea thua chung cuộc Real 4-5 dù có thời điểm dẫn ngược 4-3.

Đó cũng là sai lầm duy nhất của trung vệ này trong cả trận. Nhưng chừng đó là quá đủ để Chelsea phải trả giá. Đại diện nước Anh đã chơi một trận gần như hoàn hảo về đấu pháp trước Real Madrid.

Trong 90 phút thi đấu chính thức, Chelsea tung ra 18 cú sút, nhiều hơn gấp đôi Real (8 lần). "The Blues" cầm bóng nhiều hơn (54%), chuyền chính xác hơn (88% vs 85%), có nhiều pha phạt góc hơn (6 vs 1), thậm chí bị VAR tước bàn thắng, áp đảo Real Madrid hoàn toàn. Xét về đấu pháp và tính ưu việt của hệ thống, Real không có cửa so với đại diện London.

Song ở những khoảnh khắc, Chelsea lại không thể với tới tầm của đối thủ. Cú trivela kiến tạo của Luka Modric, hay khoảnh khắc trượt chân định mệnh của Rudiger là những minh chứng trọn vẹn.

Không HLV nào dạy được Modric vuốt trái bóng bằng má ngoài chân phải trong tình huống kiến tạo bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Cũng không HLV nào dạy được Rudiger đừng trượt chân trong tình huống dẫn tới bàn quyết định.

Tất cả chỉ diễn ra trong vài phần trăm giây, và ở những thời điểm người hâm mộ luôn gán 2 từ "định mệnh" ấy, Real Madrid mới là những người chiến thắng, chứ không phải Chelsea chỉn chu, chuẩn mực về chiến thuật của Thomas Tuchel.

Hình ảnh Rudiger gục ngã vì cú trượt chân cũng có thể coi là biểu tượng cho thất bại chung cuộc đầy kiêu hùng của Chelsea. Họ thực sự chứng minh mình đến Bernabeu không phải để cúi đầu. Chelsea chỉ gục ngã bởi những khoảnh khắc giới quan sát có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng.

Điều gì chờ Chelsea và Rudiger?

Tiếc nuối đến thế nào, Chelsea cũng sẽ sớm phải đối mặt với sự thật: Họ chỉ còn FA Cup và Premier League để chiến đấu trong phần còn lại của mùa giải. Vị trí thứ 3 của Chelsea tại Premier League khá chắc chắn khi những đội bóng đứng sau thầy trò Tuchel như Tottenham, Arsenal, West Ham, MU liên tục tự bắn vào chân trong thời gian qua.

Tại FA Cup, Chelsea sẽ gặp Crystal Palace tại bán kết. Nếu vượt qua đối thủ được đánh giá yếu hơn này, thầy trò Tuchel sẽ gặp Man City hoặc Liverpool ở chung kết. Đó thậm chí là những đối thủ về lý thuyết còn mạnh hơn cả Real Madrid, nhưng kỹ năng đá chung kết của Chelsea và Tuchel không thể xem thường.

Chelsea của Tuchel chơi hay hơn nhưng vẫn phải dừng bước ở tứ kết.

Tóm lại, Chelsea vẫn có cơ hội để kết thúc mùa giải này bằng một danh hiệu. Họ đã mở đầu mùa giải bằng việc giành Siêu cúp châu Âu sau khi đánh bại Villarreal. Kết thúc mùa giải bằng chiếc cúp nữa rõ ràng không tồi, nếu nhìn vào sự thật đang diễn ra tại Stamford Bridge.

Chelsea thực tế đang đối mặt với tương lai bất định khi tỷ phú Roman Abramovich vẫn bị phong tỏa tài sản, và quá trình bán CLB chưa có tiến triển cụ thể.

Điều này đồng nghĩa với tương lai của những ngôi sao như Antonio Rudiger không được đảm bảo. Hợp đồng của trung vệ người Đức với Chelsea sẽ hết hạn vào cuối mùa này. Hai bên đã ngồi lại nhiều lần nhưng chưa tìm được tiếng nói chung khi đòi hỏi của trung vệ người Đức vượt xa tầm chi trả của "The Blues".

Với năng lực đã được kiểm chứng, Rudiger không thiếu bến đỗ. Từ Real Madrid, Bayern Munich, Juventus đến MU, CLB nào cũng sẵn sàng trải thảm đỏ để đón Rudiger.

Chelsea gần như chắc chắn mất Andreas Christensen khi trung vệ người Đan Mạch đạt thỏa thuận với Barca. Nếu để mất nốt Rudiger, Chelsea có thể đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng tại hàng phòng ngự vào mùa sau.

Không ai biết khi nào Abramovich bán được Chelsea, và liệu những ông chủ mới có tiêu tiền như cách tỷ phú người Nga đã làm để nâng tầm đội bóng thành London hay không. Song việc để mất ngôi sao như Rudiger là điều Chelsea buộc phải tránh nếu muốn duy trì sức mạnh vào mùa giải sau.

Khi bị đẩy vào nghịch cảnh từ cả trong lẫn ngoài sân cỏ, Chelsea vẫn cho thấy họ không phải những kẻ chạy trốn áp lực và dễ gục ngã. "The Blues" đã chứng minh điều đó nhiều lần trong lịch sử. Một đội bóng như thế xứng đáng với tương lai tốt đẹp. Thất bại trước Real Madrid có thể đắng ngắt, nhưng CĐV Chelsea có quyền tự hào với những gì các cầu thủ con cưng đã làm.

Giờ họ cần chờ những kết quả ở FA Cup và Premier League trước khi tới với mùa hè hứa hẹn nhiều xáo trộn tại Stamford Bridge.

Highlights Real 2-3 Chelsea Dẫn trước 3-0 ở trận lượt về vòng tứ kết nhưng Chelsea vẫn đánh rơi cơ hội vào bán kết UEFA Champions League 2021/22.