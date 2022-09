Chelsea từ chối mua 4 cầu thủ theo yêu cầu của Tuchel

Boehly và Eghbali được cho là can thiệp nhiều vào vấn đề chuyên môn. Thông qua một cuộc họp, đồng sở hữu "The Blues" muốn Tuchel xây dựng lối chơi đội bóng dựa trên sơ đồ 4-4-3. Tuchel và đội ngũ huấn luyện của ông không đồng ý. Chelsea bác bỏ thông tin này dù The Athletic khẳng định đây là chuyện có thật.