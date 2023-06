Chelsea từ chối giảm giá Mason Mount cho MU

Đội chủ sân Stamford Bridge kiên quyết không đàm phán với MU để giảm giá chuyển nhượng Mason Mount.

Chelsea muốn thu về 70 triệu bảng cho Mount. Ảnh: Reuters.

Theo Telegraph, Chelsea giữ vững lập trường về thương vụ Mason Mount. Đội bóng thành London không chấp nhận mức giá thấp hơn 70 triệu bảng, qua đó từ chối mọi cuộc đàm phán với MU. "70 triệu bảng hoặc không có gì cả", Goal viết.

Guardian tiết lộ "Quỷ đỏ" đưa ra lời đề nghị ở mức 50 triệu bảng, thấp hơn nhiều so với định giá của đối tác. CLB chủ sân Old Trafford cho rằng đây là con số hợp lý trong bối cảnh Mount chỉ còn một năm trong hợp đồng với Chelsea. Tuy nhiên, "The Blues" không nhượng bộ.

Dù vậy, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tin rằng tình hình của Mount có thể thay đổi trong những ngày tới. Lý do là cầu thủ này muốn chuyển đến Old Trafford sau khi trải qua một năm khó khăn ở Chelsea. Đội chủ quản gặp áp lực phải bán đứt để tránh viễn cảnh mất trắng trong mùa hè 2024.

HLV Erik ten Hag đánh giá cao tuyển thủ Anh. Cựu HLV Ajax tin rằng Mount sẽ giúp cải thiện hàng tiền vệ MU. Ngược lại, Marcel Sabitzer chuẩn bị trở lại Bayern Munich sau 6 tháng cho mượn, còn Fred và Scott McTominay có khả năng bị rao bán.

The Athletic đưa tin các buổi đàm phán giữa Man United và Mount trong những ngày vừa qua đã thu về tín hiệu tích cực. Tiền vệ người Anh được cho đã vẫy tay chào CĐV Chelsea sau trận đấu cuối cùng của mùa giải 2022/23. Một khi rời Chelsea, Mount chỉ muốn gia nhập MU.

Mount là mẫu cầu thủ đa năng. Anh có thể thi đấu ở nhiều vị trí nơi tuyến giữa, từ tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh hay hộ công. Mùa này, Mount đã ra sân 44 trận, ghi 4 bàn, kiến tạo 3 lần cho Chelsea.

