Chelsea toan tính gì khi mua Sterling thay Lukaku?

Sự đa năng của tiền đạo Raheem Sterling có thể đem đến những giải pháp mới cho HLV Thomas Tuchel.

Theo Athletic, Chelsea sắp có được Sterling với mức phí 35 triệu bảng. Đây được xem là phương án thay thế cho Romelu Lukaku, tiền đạo sắp trở lại Inter Milan. Sau khi mắc kẹt với Lukaku, HLV Thomas Tuchel ấp ủ tham vọng mới với Sterling, cầu thủ thi đấu được nhiều vai trò trên hàng công và đã khẳng định được tên tuổi ở Ngoại hạng Anh.

Chelsea có lý do khi cân nhắc chiêu mộ Sterling. Ảnh: Reuters.

Vì sao là Sterling?

Khả năng Sterling đến Chelsea là có cơ sở, khi tiền đạo này bị đe doạ suất đá chính bởi tân binh Erling Haaland của Man City. Pep Guardiola đóng đinh chân sút người Na Uy cho vai trò trung phong.

Theo ESPN, Sterling có hứng thú với viễn cảnh thi đấu tại Chelsea. Todd Boehly, chủ mới của "The Blues", xem Sterling là mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên của đội trong hè này.

Tiền đạo người Anh chỉ còn một năm hợp đồng với Man City, và chưa có động thái gia hạn. Đây là cơ hội để Chelsea thay máu hàng công.

ESPN tin rằng Chelsea là ứng viên sáng giá sở hữu Sterling. Tiền đạo người Anh tin rằng "bản hợp đồng sắp tới sẽ tạo bước ngoặt trong sự nghiệp". Sterling nghi ngờ về kế hoạch tương lai của Pep. Chân sút người Anh muốn tiếp tục được tin tưởng, thay vì phải sắm vai dự bị cho Haaland. Trước đây, Pep nói thẳng việc sẵn sàng để cầu thủ ra đi nếu không cảm thấy hạnh phúc.

Với Chelsea, Sterling là phương án lý tưởng để thay thế Lukaku. Chân sút người Anh có kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh, chịu được áp lực lớn và có nhiều người bạn ở Chelsea (Reece James, Mason Mount).

Sterling đã sống ở London từ nhỏ khi mới 5 tuổi. Tuyển thủ Anh thi đấu cho một CLB ở London, Queens Park Rangers trước khi gia nhập Liverpool vào năm 2010. Gia đình Sterling sống ở London. Đây là cơ hội để tiền đạo này ở gần gia đình.

Sterling có nhiều điểm mạnh mà Chelsea cần. Ảnh: Sky Sports.

Diện mạo mới trên hàng công Chelsea

Chelsea sở hữu đội hình không tồi nếu so với nhóm "Big Six". Tuy nhiên, sau chức vô địch Champions League 2020/21, "The Blues" không thể cạnh tranh danh hiệu Ngoại hạng Anh. Lý do lớn nhất đến từ nguồn cung cấp bàn thắng không ổn định.

Ngay ở mùa vô địch Champions League, Chelsea chỉ ghi 58 bàn ở Ngoại hạng Anh. Mọi thứ được cải thiện ở mùa vừa rồi với 76 bàn. Song, con số này vẫn kém xa so với hai đội bóng cạnh tranh chức vô địch là Liverpool (94 bàn) và Man City (99 bàn).

HLV Tuchel bất lực trong việc sử dụng Lukaku, bản hợp đồng gần 100 triệu bảng của Chelsea. Tiền đạo người Bỉ không phù hợp với phong cách chơi phản công. Lukaku có tốc độ, nhưng thiếu khả năng phối hợp và sự tinh tế trong các pha xử lý.

Sterling có thể giải quyết bài toán "đầu ra" cho Chelsea. Kể từ đầu mùa 2017/18 đến nay, chân sút 27 tuổi ghi 78 bàn ở Ngoại hạng Anh. Số liệu thống kê này biến Sterling thành tiền đạo hiệu quả thứ tư ở Ngoại hạng Anh trong mốc thời gian đó, sau Jamie Vardy (91), Harry Kane (105) và Mohamed Salah (118).

Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Chelsea trong quãng thời gian đó là Eden Hazard (28 bàn). Tuyển thủ Bỉ đã rời "The Blues" vào tháng 5/2019, nhưng vẫn đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của đội.

Sterling có thể giúp hàng công Chelsea trở nên nguy hiểm hơn. Tiền đạo 27 tuổi đã tạo ra 124 cơ hội ghi bàn từ đầu mùa giải 2017/18, trong số đó ghi 59 bàn và bỏ lỡ 65 cơ hội. Tỷ lệ chuyển hoá bàn thắng vào khoảng 47,6%, con số không quá tồi. Sterling xuất hiện đúng vị trí, đúng thời điểm và tạo ra những bàn thắng dễ dàng. Đó không phải điều trung phong nào cũng làm được.

Sterling là mẫu trung phong khác biệt hoàn toàn so với Lukaku. Tuyển thủ người Anh có 320 lần qua người thành công, xếp thứ tư tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa 2017/18, theo Squawka. Khả năng thi đấu đa dạng vị trí cũng là điểm cộng của Sterling. Trong nhóm Sterling, Kai Havertz và Timo Werner, bất kỳ ai cũng có thể đá vai trung phong lẫn chạy cánh.

Vấn đề hiện tại nằm ở khả năng thích ứng chiến thuật của Sterling. Chelsea sở hữu hệ thống khác biệt Man City. Nửa xanh thành Manchester ưa thích chơi áp đặt, trong khi Chelsea muốn hướng đến phong cách phản công và chuyển trạng thái nhanh chóng.

Sterling có thể đúng khi xem đây là quyết định bước ngoặt cho sự nghiệp. Nếu có thể hoàn thiện bộ kỹ năng dưới thời HLV Tuchel, chân sút này có thể trở thành một tiền đạo đẳng cấp.