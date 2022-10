Chelsea thắng trận thứ 5 liên tiếp

Mason Mount lập cú đúp giúp đội chủ sân Stamford Bridge thắng Aston Villa với tỷ số 2-0 ở vòng 11 Premier League tối 16/10 (giờ Hà Nội).

Mount là người hùng của Chelsea.

Chelsea làm khách trên sân Aston Villa, CLB đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League với chỉ 2 trận thắng từ đầu mùa. Chính vì thế, "The Blues" được đánh giá cao hơn. Thực tế, Chelsea gặp không ít khó khăn nhưng tận dụng cơ hội tốt để đánh bại Aston Villa 2-0.

Mason Mount ghi 2 bàn ở các phút thứ 6 và 65 mang về chiến thắng thứ 5 liên tiếp cho HLV Graham Potter trên cương vị HLV trưởng Chelsea. Trước đó, họ thắng Crystal Palace 2-1 và Wolves 3-0 ở Premier League, hạ AC Milan 3-0 và 2-0 trong hai lượt trận liên tiếp tại Champions League.

Ở trận ra mắt Chelsea, Potter chỉ có được trận hòa Salzburg 1-1 tại Champions League.

Mount tỏa sáng với cú đúp vào lưới Aston Villa.

Trở lại với diễn biến trận đấu, Aston Villa khởi đầu ấn tượng và gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Chelsea. Tuy nhiên, sai lầm của Tyrone Mings khiến đội chủ nhà thủng lưới sớm. Phút thứ 6, Mings đánh đầu phá bóng tới đúng vị trí của Mount. Tiền vệ người Anh lập tức chớp thời cơ ghi bàn mở tỷ số.

Sau bàn thua, HLV Steven Gerrard chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công. Đó là khi thủ thành Kepa phải hoạt động vất vả. Đặc biệt, anh có tới 3 pha cứu thua liên tiếp ở phút 21 để giúp đội chủ sân Stamford Bridge tránh bị thủng lưới.

Trong thế trận như thế, Chelsea suýt có bàn nhân đôi cách biệt khi Raheem Sterling đưa bóng đập xà ngang từ đường chuyền của Kai Havertz trước khi hiệp một khép lại. Dù vậy, CĐV Chelsea không cần đợi lâu để ăn mừng lần thứ 2 trong trận. Phút 65, Mount một lần nữa chứng tỏ giá trị với cú sút phạt thành bàn đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0.

Thống kê từ Statman Dave cho thấy Mount đang đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Chelsea. Tiền vệ 23 tuổi in dấu giày vào 6 bàn trong 3 trận gần nhất. Anh có 4 kiến tạo trong 2 trận gặp Wolves và AC Milan, trước khi ghi cú đúp vào lưới Aston Villa.

Chelsea không tạo ra thế trận quá vượt trội so với Aston Villa. Đội chủ nhà cầm bóng 40%, tung ra 18 cú sút và 7 lần đưa bóng đi trúng đích, so với 8 cú sút và 4 lần dứt điểm chính xác của "The Blues". Thế nhưng, khác biệt ở chỗ Chelsea tận dụng cơ hội tốt hơn.

Chung cuộc, thầy trò HLV Potter giành chiến thắng 2-0. 3 điểm có được trận này giúp Chelsea giữ vững vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League với 19 điểm sau 9 trận đã đấu. Với Aston Villa, họ tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 16.