Chelsea nổ 'bom tấn' kỷ lục có giá 120 triệu euro

Sau nhiều nỗ lực đàm phán, "The Blues" đã thuyết phục được Benfica bán Enzo Fernandez với giá 120 triệu euro.

Chelsea hoàn tất vụ làm ăn đắt kỷ lục khi chiêu mộ được Enzo Fernandez.

BBC, Guardian và Athletic đồng loạt đưa tin Chelsea hỏi mua thành công Enzo Fernandez. Mức giá 120 triệu euro biến tiền vệ người Argentina trở thành vụ chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử đội chủ sân Stamford Bridge. Trước đó, Romelu Lukaku với mức phí 113 triệu euro nắm giữ kỷ lục mua cầu thủ của Chelsea. Thương vụ của Fernandez cũng là vụ làm ăn đắt nhất phiên chợ giữa mùa 2022/23.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ đã hoàn tất. Nhà báo người Italy thông tin thêm "The Blues" và Benfica đang nỗ lực nộp các giấy tờ cần thiết để kịp đăng ký Fernandez trước hạn cuối kỳ chuyển nhượng.

CLB Bồ Đào Nha "bật đèn xanh" cho Chelsea kiểm tra y tế trước với Fernandez ngay tại Lisbon để thương vụ có thể diễn ra suôn sẻ. Nhà vô địch World Cup 2022 sẽ sớm đáp chuyến bay tới London ra mắt đội bóng mới.

Sau World Cup 2022, Chelsea rất hứng thú trong việc tuyển mộ Fernandez. Cầu thủ 22 tuổi này chơi ấn tượng trên đất Qatar, góp công vào chức vô địch của Argentina. Lời đề nghị đầu tiên trị giá 85 triệu euro của "The Blues" bị từ chối. Chủ tịch Rui Costa của Benfica kiên quyết không bán tiền vệ 22 tuổi với giá thấp hơn 120 triệu euro (tiền phá vỡ hợp đồng - PV).

Fernandez tăng giá nhanh chóng trong một năm qua. Tháng 1/2022, giao kèo của Fernandez với River Plate chỉ có điều khoản phá vỡ hợp đồng ở mức 18 triệu euro. Đến kỳ chuyển nhượng hè 2022, Benfica đồng ý chi 18 triệu euro để sở hữu 75% giá trị của cầu thủ.

Trước World Cup 2022, Fernandez ra sân 24 trận cho Benfica, ghi 3 bàn và có 5 kiến tạo. Trên đất Qatar, tiền vệ sinh năm 2001 chơi hay và là nhân tố chủ chốt trong hành trình lên đỉnh Cúp thế giới của Argentina.

Chốt lại phiên chợ với Fernandez, Chelsea đã có một mùa mua sắm rầm rộ trong tháng 1/2023. "The Blues" đem về 8 tân binh với số tiền chuyển nhượng gần 350 triệu euro. Không đội bóng nào tại châu Âu chi nhiều như CLB thành London ở phiên chợ giữa mùa 2022/23.

Khả năng ghi bàn và kiến tạo của Enzo Fernandez Sao trẻ người Argentina được cho là sắp gia nhập Chelsea với mức giá kỷ lục khi "The Blues" sẵn sàng chi 120 triệu euro để phá vỡ hợp đồng hiện tại của cầu thủ này với Benfica.