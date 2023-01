Chelsea mượn thành công Joao Felix

Đội chủ sân Stamford Bridge nhanh chóng ký hợp đồng với tiền đạo Joao Felix từ Atletico Madrid theo bản hợp đồng cho mượn 6 tháng.

Felix trở thành tân binh thứ 4 của Chelsea trong tháng 1/2023.

Theo Athletic, Chelsea đạt thỏa thuận với Atletico Madrid về việc hỏi mượn Felix với giá hơn 11 triệu euro. "The Blues" phải trả thêm 6 triệu euro mức lương trong 6 tháng hợp đồng của cầu thủ sinh năm 1999. Tổng giá trị của thương vụ này tiêu tốn của Chelsea khoảng 18 triệu euro.

Chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein tiết lộ mức giá này thấp hơn 3 triệu euro so với yêu cầu ban đầu của đội bóng La Liga. Man Utd và Arsenal cũng muốn có sự phục vụ của Felix nhưng không chấp nhận chi số tiền lớn như vậy đối với một hợp đồng mượn cầu thủ trong 6 tháng.

Ký giả Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ đã được thông qua. Hiện tại, chỉ còn bước kiểm tra y tế trước khi Chelsea công bố chữ ký Felix.

Kênh El Chiringuito TV quay được khoảnh khắc cựu tiền đạo Benfica di chuyển tới sân bay ở Madrid, chuẩn bị sang London để hoàn tất thủ tục gia nhập Chelsea. Trước khi ra đi, ngôi sao 22 tuổi gia hạn hợp đồng mới với Atletico, kéo dài tới tháng 6/2027 để thuận tiện cho việc chuyển nhượng trong tương lai.

Felix ra sân bay để chuẩn bị sang Anh ký hợp đồng với Chelsea.

Tháng trước, Giám đốc Điều hành Atletico Gil Marin xác nhận với TVE: "Vì mối quan hệ của Felix với Diego Simeone, số phút ra sân hạn chế và động lực thi đấu giảm, chúng tôi cảm thấy hợp lý khi xem xét những lời đề nghị tiềm năng để bán cậu ấy".

Ông Marin nói thêm: "Felix là thương vụ lớn nhất CLB thực hiện trong lịch sử. Cậu ấy là tài năng hàng đầu, cầu thủ đẳng cấp thế giới. Cá nhân tôi muốn Felix ở lại. Tuy nhiên, tôi không nghĩ cậu ấy có cùng ý tưởng. Đó là tình hình của Felix với đội".

Về phía Felix, theo Sky Sports, cầu thủ này ưu tiên gia nhập Premier League để tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp. PSG không tham gia vào cuộc đua giành chữ ký tiền đạo này.

Hè 2019, Atletico phải chi tới 127 triệu euro để chiêu mộ Felix từ Benfica. Tuy nhiên, mũi nhọn 23 tuổi không đáp ứng được kỳ vọng. Trong 130 trận khoác áo nhà vô địch La Liga mùa 2020/21, Felix chỉ ghi được 34 bàn và đóng góp 18 kiến tạo.

Felix là tân binh thứ 4 của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023. Trước đó, nửa xanh thành London chốt xong ba thương vụ Benoit Badiashile, David Fofana và Andrey Santos. Với 4 tân binh, "The Blue" đã chi khoảng gần 80 triệu euro. Họ đang là đội hoạt động tích cực nhất ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2022/23.

Chelsea cần những làn gió mới trong giai đoạn thi đấu bết bát. Sau 17 trận, thầy trò HLV Graham Potter mới giành 25 điểm và đang đứng thứ 10 trên BXH Premier League.