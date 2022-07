Chelsea muốn giành De Jong khỏi tay MU

Báo chí Anh tiết lộ Chelsea sẵn sàng nhập cuộc đua giành chữ ký Frenkie de Jong nếu cuộc đàm phán giữa anh và MU đổ vỡ.

The Guardian tin rằng việc được thi đấu tại Champions League là lợi thế của Chelsea so với MU. "The Blues" chưa chính thức mở đàm phán với đại diện của De Jong. Đội bóng đang tập trung hoàn tất 2 thương vụ Raheem Sterling và Raphinha, trước khi tiếp cận tuyển thủ Hà Lan.

Trước đó, báo chí Anh tung tin MU đạt thỏa thuận với Barcelona về mức phí 56,2 triệu bảng (chưa kèm phụ phí) để mua De Jong. Cầu thủ người Hà Lan cũng sẵn lòng gia nhập MU để tái ngộ HLV trưởng Erik ten Hag. De Jong không vội trong việc rời Barca, dù đội chủ sân Camp Nou rất mong bán tiền vệ này càng sớm càng tốt để mở đường chiêu mộ thêm tân binh trong hè.

Chelsea sẵn sàng vào cuộc nếu De Jong không thể đến MU.

Chelsea theo dõi De Jong từ khi cầu thủ này rời Ajax sang Barca vào năm 2019. HLV Thomas Tuchel là một fan của De Jong. Một tiền vệ khác cũng lọt vào tầm ngắm của Chelsea là Declan Rice. Tuy nhiên, West Ham hét giá tuyển thủ Anh lên đến 150 triệu bảng.

Mùa hè này, Chelsea được cho sẵn lòng để Jorginho hoặc N'Golo Kante ra đi nếu có đề nghị phù hợp. HLV Tuchel cân nhắc dùng sao trẻ Conor Gallagher sau khi tiền vệ này chơi ấn tượng ở Crystal Palace theo dạng cho mượn mùa trước. Jorginho có thể trở lại thi đấu tại Serie A, với Juventus là điểm đến tiềm năng. Trong khi Kante được MU quan tâm. "Quỷ đỏ" sắp hoàn tất bản hợp đồng đầu tiên mang tên Tyrell Malacia từ Feyenoord.

Chelsea cũng mở đàm phán với Juventus để đón trung vệ Matthijs de Ligt về thi đấu. Đôi bên chưa đạt thỏa thuận nào, tuy nhiên tuyển thủ Hà Lan bày tỏ mong muốn rời Juventus trong thời gian tới. HLV Tuchel muốn tìm một trung vệ giỏi thay thế vị trí của Antonio Rudiger và Andreas Christensen.