Chelsea mất trắng Rudiger

HLV Thomas Tuchel xác nhận trung vệ Rudiger sẽ rời Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè này.

"Rudiger muốn rời Chelsea. Cậu ấy thông báo cho tôi trong cuộc trao đổi riêng. Chelsea làm tất cả mọi thứ, nhưng không thể thay đổi vì đó là quyết định của Rudiger", HLV Tuchel chia sẻ sau trận thắng của Chelsea trước West Ham tối 24/4 (giờ Hà Nội).

"Rudiger là cầu thủ quan trọng của Chelsea, và sẽ tiếp tục như vậy cho đến hết mùa. Với tôi, Rudiger là trung vệ hàng đầu trong 1,5 năm qua, có thể chơi 50-55 trận mỗi mùa ở phong độ xuất sắc. Chelsea sẽ tìm giải pháp thay thế", HLV Tuchel tiếp tục chia sẻ.

Rudiger có nhiều lựa chọn khi chia tay Chelsea. Ảnh: Reuters.

Rudiger, 29 tuổi, hết hợp đồng với Chelsea sau mùa 2021/22. Lúc này, tuyển thủ Đức được TransferMarkt định giá 35 triệu euro. Một loạt đội bóng xúc tiến chiêu mộ Rudiger theo dạng chuyển nhượng tự do.

Man Utd, Real Madrid, Juventus và PSG là những đội bóng khao khát có chữ ký trung vệ người Đức. Nhưng theo một số nguồn tin tại Tây Ban Nha, Rudiger quyết định gia nhập Real Madrid.

Hai tháng qua, Chelsea bị Chính phủ Anh áp đặt lệnh trừng phạt, do đó không thể gia hạn hợp đồng cho cầu thủ. Trước đó, lãnh đạo "The Blues" liên tục đàm phán mời Rudiger gia hạn, nhưng đôi bên không tìm tiếng nói chung vì cầu thủ này đòi hỏi lương cao.

Sau Rudiger, Chelsea nguy cơ mất trắng Cesar Azpilicueta và Andreas Christensen. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romaro, Azpilicueta và Christensen sẽ cập bến Barca.

Chelsea sẽ mất trắng gần 100 triệu euro nếu Rudiger, Christensen và Azpilicueta cùng tự do rời sân Stamford Bridge. 5 năm trước, "The Blues" từng chi 35 triệu euro để mua Rudiger từ AS Roma.