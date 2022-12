Chelsea, Liverpool cùng thất bại trong chuyến du đấu châu Á

Tại sân Al Nahyan (Abu Dhabi), HLV Graham Potter tung đội hình gồm 3 ngôi sao đội một (Aubameyang, Jorginho, Cucurella) nhưng chừng đó là không đủ để tạo áp lực lên hàng thủ Aston Villa. Thậm chí, "The Blues" còn để đối thủ chọc thủng lưới trước.

Ngay phút thứ 7, John McGinn đón đường chuyền của Ollie Watkins, trước khi dứt điểm gọn gàng trong vùng cấm, đánh bại thủ môn Bettinelli.

Chelsea có hơn 80 phút để tìm bàn gỡ nhưng không thể đánh bại hàng thủ chơi tập trung bên phía Aston Villa. Trong số 11 cú sút của đại diện thành London, chỉ có 3 đi trúng đích và đều bị thủ môn Olsen ngăn chặn. Chung cuộc, "The Blues" thua 0-1 và chịu tổn thất khi tiền đạo Broja dính chấn thương nặng.

Cùng giờ, Liverpool cũng có trận đấu với Lyon trên sân Al Maktoum (Dubai). "The Kop" có khởi đầu ấn tượng khi chỉ cần 1 phút để chọc thủng lưới đối thủ Ligue 1 nhờ công của Fabio Carvalho. Tuy nhiên, pha đá hỏng phạt đền của Mohamed Salah ở phút 14 đã báo hiệu cho ngày thi đấu không thành công của đội bóng vùng Merseyside.

Trong phần còn lại của trận đấu, Lyon vùng lên mạnh mẽ và có đến 3 lần đưa bóng vào lưới Liverpool. Alexandre Lacazette, cựu tiền đạo Arsenal tỏa sáng với 2 bàn ở phút 41 và 82, bàn còn lại thuộc về Barcola ở phút 65.

Lyon thắng 3-1 sau 90 phút nhưng theo thể thức giải giao hữu, hai đội vẫn đá thêm luân lưu để giành thêm điểm. Ở loạt "đấu súng", đại diện Premier League tiếp tục gục ngã với tỷ số 3-5.

Liverpool sẽ có trận giao hữu với Milan vào ngày 16/12, trước khi bước vào trận đấu tại Carabao Cup với Man City vào ngày 23/12.

