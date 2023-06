Chelsea liên tiếp đón tân binh trong hè 2023

Sau Christopher Nkunku, Chelsea nhanh chóng đạt thỏa thuận chiêu mộ Nicolas Jackson từ Villarreal.

Tân binh thứ 3 của Chelsea trong hè 2023. Ảnh: Reuters.

Theo The Times, Villarreal đồng ý bán đứt Nicolas Jackson cho Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge trả hơn 30 triệu bảng, cao hơn mức giải phóng hợp đồng, để thuyết phục đại diện La Liga nhả người.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất. Nhà báo người Italy tiết lộ: "Chelsea được quyền trả góp thương vụ. Các điều khoản cá nhân đã thống nhất. Cuộc kiểm tra y tế cũng đã được lên lịch".

Năm nay mới 22 tuổi, Jackson sớm tạo dấu ấn khi ghi 12 bàn sau 26 lần ra sân cho Villarreal mùa trước. Cầu thủ sở trường chạy cánh có màn ra mắt đội tuyển quốc gia Senegal vào tháng 11 năm ngoái.

Ngôi sao trẻ hứa hẹn sẽ củng cố các phương án tấn công trong bối cảnh Chelsea gặp khó khăn trong khâu ghi bàn mùa giải vừa kết thúc. Hàng công "The Blues" chỉ ghi 38 bàn cả mùa, chung cuộc xếp thứ 12 tại Premier League và không có suất dự cúp châu Âu.

Chelsea phụ thuộc nhiều vào Kai Havertz, song chân sút người Đức cho thấy thiếu bản năng của một sát thủ. Anh chuẩn bị rời Stamford Bridge để gia nhập Arsenal với giá 65 triệu bảng. Trong khi đó, theo Telegraph, Chelsea cũng rao bán Romelu Lukaku với giá 40 triệu bảng.

Jackson trở thành tân binh thứ 3 của Chelsea trong hè năm nay. Gần nhất, Chelsea thông báo chiêu mộ thành công Christopher Nkunku từ RB Leipzig với giá hơn 55 triệu bảng.

Ở mùa giải 2021/22, Nkunku ghi 35 bàn, kiến tạo 20 lần sau 52 trận trên mọi đấu trường, bao gồm cả cú hat-trick trong trận thua 3-6 của Leipzig trước Manchester City tại Champions League. Mùa vừa kết thúc, Nkunku tiếp tục ghi 23 bàn và có thêm 9 kiến tạo sau 36 trận.

Tài năng trẻ Kendry Paez là tân binh đầu tiên cập bến Stamford Bridge hè này. Chelsea tiêu tốn hơn 17 triệu bảng cho vụ làm ăn. Hiện tại, Paez chơi cho đội bóng quê nhà Independiente del Valle. Điểm mạnh của sao trẻ sinh năm 2007 là tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân.

Al Ittihad tung video công bố Kante Rạng sáng 21/6 (giờ Hà Nội), đội đương kim vô địch giải Saudi Arabia công bố tân binh người Pháp, tiền vệ vừa rời Chelsea dưới dạng chuyển nhượng tự do.