Chelsea đã sai khi bán Mount cho Man Utd?

Mason Mount mới 24 tuổi, còn tương lai xán lạn phía trước, thế nhưng Chelsea lại không muốn tạo điều kiện để biến cầu thủ thuộc dạng "cây nhà lá vườn" thành huyền thoại CLB.

Trong phi vụ bán Mount cho Man Utd, Chelsea có điền vào điều khoản đội bóng sẽ nhận được 5 triệu bảng phụ phí, nếu cầu thủ người Anh giành được các danh hiệu. Dù vậy, "The Blues" có lẽ không hề mong muốn thu về số tiền này, bởi đó sẽ không khác nào thảm họa.

Từ câu chuyện của Ashley Cole

Mount sắp chuyển từ khoác áo màu xanh sang đỏ. Ở sân Old Trafford, tiền vệ người Anh sẽ được tăng lương gấp 3 lần, theo đó bỏ túi từ 250.000 đến 300.000 bảng/tuần. Trước đó, Mount chỉ đề bạt nguyện vọng được tăng lương lên 80.000 bảng/tuần tại Chelsea.

Mount rời Chelsea vì lời mời gọi từ Man Utd quá hấp dẫn? Điều này cũng đúng. "Quỷ đỏ" có lẽ nhận thấy những điều đặc biệt từ tiền vệ 24 tuổi, giống với cách "The Blues" thuyết phục Ashley Cole rời Arsenal để gia nhập CLB vào năm 2006.

Thời điểm đó, Cole nhận sự khiển trách vì bộc bạch trong cuốn tự truyện rằng bản thân như chệch hướng khi hay tin Arsenal chỉ sẵn sàng tăng lương cho mình ở con số 55.000 bảng/tuần. Cựu hậu vệ cánh trái tuyển Anh bị chửi hám tiền với quyết định rời sân Emirates để tới "The Blues".

Thế nhưng, Cole đáng giá từng xu với Chelsea, nơi bản thân giành được 8 danh hiệu, trong đó bao gồm cả chức vô địch Premier League và Champions League. Cựu sao "Tam sư" cũng trở thành huyền thoại trong màu áo xanh.

Từ sau khi bán Cole cho Chelsea, Arsenal bước vào kỷ nguyên tương đối tầm thường, họ vẫn là tên tuổi nhưng không còn là CLB lớn. Từ chỗ sắm vai ứng viên cạnh tranh ngôi vương, "Pháo thủ" phải chật vật trong cuộc chiến giành suất dự UEFA Champions League. Trong thời gian này, Arsenal gần như ngừng chính sách trả lương hậu hĩnh cho các cầu thủ.

Bài học từ Arsenal vẫn còn sờ sờ trước mắt và đó sẽ là lời cảnh báo với Chelsea, đội bóng đang thanh lọc đội hình, theo đó cắt giảm quỹ lương. Mọi thứ bắt nguồn từ việc "The Blues" quyết định bán Mount cho Man Utd.

Mason Mount sắp chuyển từ màu áo xanh sang đỏ. Ảnh: Reuters.

Trên lý thuyết, Chelsea lời to từ phi vụ này vì Mount là sản phẩm của lò đào tào trẻ. Năm 2023, đội chủ sân Stamford Bridge bán tiền vệ 24 tuổi với giá 55 triệu bảng. Con số này có thể tăng lên thành 60 triệu bảng tùy thuộc vào số danh hiệu của cầu thủ này ở đội bóng mới.

Chelsea đánh giá thấp Mount hoặc ít nhất không còn coi trọng tiền vệ này. Tuy nhiên, tương lai là thứ không ai có thể kiểm soát và biết trước. Ngày "The Blues" bỏ túi thêm 5 triệu bảng phụ phí từ phi vụ bán tiền vệ người Anh, đó sẽ là cái tát đau cho chính họ. Một nỗi xấu hổ. Thảm họa không thể cứu vãn. Đội chủ sân Stamford Bridge sẽ trở thành trò cười vì không biết giữ người tài.

Trong bóng đá, bán một ngôi sao "cây nhà lá vườn" cho đối thủ không bao giờ được coi là thương vụ tốt. Chưa biết Mount có thành công ở Man Utd hay không, nhưng trước mắt thì anh sẽ được chơi ở UEFA Champions League mùa 2023/24. Nếu tiền vệ này giành được một hoặc hai chiếc cúp trong màu áo đó, kịch bản ấy sẽ trở thành điều đáng buồn nhất với Chelsea.

Hè này, "The Blues" cũng để Mateo Kovacic sang Man City. Thử tưởng tượng tiền vệ người Croatia cùng "The Citizens" nâng cúp vô địch Premier League vào tháng 5/2024, điều đó sẽ khiến người hâm mộ Chelsea khó chịu. Kai Havertz cũng là ví dụ khác. Đặt trường hợp tiền vệ người Đức thành công cùng Arsenal, lúc đó người hâm mộ Chelsea sẽ chất vấn ban lãnh đạo CLB vì chiến lược dùng người.

Mount khác Kovacic hay Havertz, những người chỉ giống như "lính đánh thuê". Tiền vệ người Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của "The Blues", là một phần gắn bó với CLB suốt thập niên qua. Nếu Chelsea cần tìm hình mẫu về cầu thủ thuộc dạng "cây nhà lá vườn", không ai khác xứng đáng hơn Mount.

Quyết định khó hiểu của Chelsea

Mùa tới, Mount sẽ không còn khoác áo Chelsea. Và nếu tiền vệ người Anh nâng cao những chiếc cúp, "The Blues" sẽ có thêm 5 triệu bảng nhưng đi kèm đó là cái tát mạnh vào chính họ.

Tại sao Mount không thể tỏa sáng để đưa Chelsea trở lại thời hoàng kim, thay vào đó mảnh ghép này sẽ trở thành một phần trong công cuộc giúp "Quỷ đỏ" hồi sinh? Chỉ giới chủ của Chelsea biết rõ câu trả lời.

Tiếng nói lịch sử cũng chỉ ra "The Blues" nổi tiếng về việc mua các ngôi sao thành danh và bán đi những cầu thủ nội. Sau tất cả, đội chủ sân Stamford Bridge dường như chưa thực sự coi trọng các tài năng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ.

Ví dụ, tại sao Chelsea sẵn sàng trả cho Raheem Sterling mức lương hơn 300.000 bảng/tuần, xếp ngay sau là Kalidou Koulibaly. Song, họ lại miễn cưỡng trước đề nghị của Mount, người từng hai lần giành giải Cầu thủ xuất sắc năm?

Mason Mount được đánh giá là tiền vệ tài năng của bóng đá Anh. Ảnh: Reuters.

Mount - với quyết định chuyển sang Man Utd - đang bị cáo buộc tham tiền. Đó cũng là những gì Ashley Cole trải qua. Ở thành Manchester, Mount sẽ bỏ túi ít nhất 78 triệu bảng nếu gắn bó với sân Old Trafford trọn 5 năm. Nhưng cũng có những người tin rằng Mount rời Chelsea vì chính CLB không còn đặt niềm tin hoặc đánh giá cao anh.

Mỗi bên đều có lý lẽ riêng. Theo Telegraph, rạn nứt giữa Mount và Chelsea đã có không dưới hai lần đổ vỡ từ tháng 2. Khi ấy, "The Blues" được cho là đưa ra lời đề nghị kỳ lạ, khiến tình hình chuyển biến lộn xộn.

Gần hai thập niên trước, Cole khăn gói rời Arsenal chỉ vì CLB đề nghị mức lương "quá thấp" cho anh. Những gì hậu vệ cánh này làm được trong màu áo Chelsea sau đó trở thành đòn giáng mạnh cho chính đội bóng cũ. "Pháo thủ" cũng không bao giờ tìm được hậu vệ trái nào xuất sắc như Ashley Cole.

Mount hẳn là chưa muốn rời Chelsea. Thế nhưng, đòi hỏi tăng lương trong cuộc đàm phán với ban lãnh đạo đội bóng của anh là có lý do. "The Blues" không chấp nhận hoặc do chính giới chủ mới của CLB muốn tạo dựng di sản cho riêng mình. Bởi vậy, họ từ chối tiền vệ xứ sương mù.

Thời gian tới, nếu Man Utd viết tấm séc trị giá 5 triệu bảng và gửi tới cho Chelsea, đó sẽ là nỗi đau "The Blues" gánh chịu.