Chelsea chi tiếp 35 triệu euro cho tân binh thứ 6

Sau Joao Felix và Mykhaylo Mudryk, Chelsea nhanh chóng đạt thỏa thuận chiêu mộ Noni Madueke từ PSV.

Noni Madueke sẽ là tân binh thứ 6 của Chelsea.

Theo The Athletic, Chelsea đã thành công trong việc thuyết phục PSV bán đứt Noni Madueke. Cầu thủ chạy cánh phải thuận chân trái này sẽ sớm đáp chuyến bay tới London để hoàn tất buổi kiểm tra y tế. "The Blues" phải chi 35 triệu euro để hoàn tất vụ làm ăn.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ đã hoàn tất. "Thỏa thuận cá nhân cũng được thông qua và hợp đồng sẽ sớm được ký", nhà báo người Italy khẳng định.

Đội ngũ Chelsea đánh giá cao tài năng của chân sút người Anh. Cầu thủ 20 tuổi có thời gian trui rèn bản thân ở lò Crystal Palace và Tottenham trước khi gia nhập đội trẻ PSV vào năm 2018. Tại đây, Madueke phát triển vượt bậc. Sau 80 trận, cầu thủ sinh năm 2002 đóng góp 20 bàn và có 13 kiến tạo cho PSV.

Chelsea quyết định xúc tiến thương vụ này ngay cả khi đã bỏ ra khoảng 100 triệu euro để mang về một cầu thủ chạy cánh khác là Mudryk. Tuy nhiên, Madueke có thể củng cố vị trí chạy cánh phải còn Mudryk dạt biên trái.

"Tôi là một cầu thủ thích phô trương", Madueke nói với Sky Sports khi được yêu cầu mô tả về bản thân, "Tôi cố gắng đánh bại các đối thủ. Tôi nhanh và luôn hướng mục tiêu tới việc ghi bàn".

Là một cầu thủ chạy cánh phải thuận chân trái, Madueke được biết đến với sự nhanh nhẹn và kỹ thuật. Anh thường đánh bại hậu vệ bằng những động tác đảo chân khó nắm bắt. Ngoài ra, Madueke cũng khá mạnh mẽ trong các pha tranh chấp.

Madueke sẽ là tân binh thứ 6 của CLB chủ sân Stamford Bridge trong tháng 1/2023. Trước đó, nửa xanh thành London đã chốt xong 5 thương vụ Benoit Badiashile, David Fofana, Andrey Santos, Felix và Mudryk. Với 6 tân binh, "The Blue" đã chi hơn 200 triệu euro. Họ đang là đội hoạt động tích cực nhất ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2022/23.

Chelsea cần những làn gió mới trong giai đoạn thi đấu bết bát. Sau 19 trận, thầy trò HLV Graham Potter mới giành 28 điểm, đứng thứ 10 trên BXH Premier League và đã để thua tới 7 trận.

