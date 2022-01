Chef Nickie Trần gợi ý món ngon khỏe lành ngày Tết

Khắp 3 miền, nơi đâu cũng có những nguyên liệu khỏe lành và dễ kiếm. Theo đó, chef Nickie Trần khéo léo hội tụ những nguyên liệu ấy để sáng tạo loạt món ngon cho mâm Tết Việt khỏe mạnh, cân bằng mà vẫn hài hòa hương vị truyền thống.

Mâm Tết miền Bắc không chỉ trau chuốt, trọng cả màu sắc lẫn hương vị mà còn đảm bảo yếu tố khỏe lành.

Cà pháo là món quen thuộc nhưng lại ít xuất hiện trên mâm cơm Tết vì có phần đơn điệu. Tuy nhiên, chỉ cần biến tấu cùng thịt bò và giấm bỗng chua tinh tế, bạn có ngay món “Gỏi phá xuân rộn rã” giòn giòn chua thanh chuẩn cỗ Tết.

Cà pháo mới cắt mang vị chát thoảng nhẹ được cân bằng bởi thịt bò ngọt đậm nhờ hạt nêm Knorr thịt thăn xương ống và tuỷ. Rắc thêm ít dứa chua ngọt, hành tây cay nồng, húng lủi cay the và vài lát sả, món “Gỏi phá xuân rộn rã” vừa hoà hợp các món truyền thống, vừa an lành tốt cho sức khoẻ.

Tết miền Bắc thích hợp ăn lẩu nên chef Nickie Trần gợi ý món “Lẩu xuân sum vầy” lạ mà quen. Bên cạnh các nguyên liệu quen thuộc như gà, cải thảo, nấm cùng nhiều loại rau củ, điểm nhấn của món lẩu này là những trái mơ ngâm thơm lừng giúp thanh nhiệt.

Vị mơ chua thanh, ngọt béo của thịt gà hầm và rau củ kết hợp vị mặn ngọt của hạt nêm Knorr thịt thăn xương ống và tủy mang đến mâm cơm Tết vừa cân bằng hương vị, vừa an lành cho sức khỏe.

Với những nguyên liệu quen thuộc, bạn vẫn có thể biến tấu mâm Tết miền Trung mới mẻ, khỏe lành.

Tré chua beo béo, mãng cầu gai chua ngọt cùng các loại rau củ tươi mát làm nên món “Gỏi Tết đậm đà”. Linh hồn của món gỏi khó quên là chén nước trộn đặc biệt với tỏi băm thơm cay, tắc đường chua ngọt kết hợp tương ớt Knorr tròn 5 vị cay tê và hạt nêm Knorr nấm hương organic.

Nhắc đến ẩm thực miền Trung không thể thiếu món ăn làm từ bông atiso. Đây là thực phẩm giàu vitamin, chất chống oxy hoá, hỗ trợ khỏe gan và điều hoà huyết áp. Bông atiso kết hợp các loại rau củ ngọt nhẹ, hầm cùng hạt nêm Knorr nấm hương organic làm nên món “Lẩu sức khoẻ” ngọt lành mà đậm đà, ít dầu mỡ, cân bằng mâm Tết. Lẩu thường dùng chung mì tươi, thêm ít hạt sen hầm và rau tươi mới nhúng.

Dựa trên nguồn nguyên liệu phong phú được thiên nhiên ưu đãi, chef Nickie Trần sáng tạo nên những món ăn khỏe lành, mang đậm tính cách phóng khoáng của con người phương Nam.

Lấy cảm hứng từ mâm ngũ quả “cầu sung vừa đủ xài” cùng trái dừa đặc sản, món “Gỏi cầu dừa đủ xài” khỏe lành, an hoà mâm Tết với sự kết hợp độc đáo của cùi dừa ngọt béo, mãng cầu ngọt mềm, đu đủ ngọt thanh và xoài xanh chua ngọt. Món ăn càng thêm hấp dẫn khi thêm chút bùi của đậu phộng, chút thơm của hành phi, chút đậm đà của hạt nêm Knorr nấm hương organic và chút cay tê nồng đượm của tương ớt Knorr tròn 5 vị.

“Gỏi cầu dừa đủ xài” và “Cá quấn chặt may mắn” mang đậm tính cách phóng khoáng của con người phương Nam.

Ẩm thực Nam Bộ khó thể thiếu đặc sản cá tôm. Chef Nickie Trần chọn cá ngừ để sáng tạo nên món “Cá quấn chặt may mắn” tươi ngon, dinh dưỡng vẹn tròn. Món ăn này cũng thể hiện ước nguyện năm mới may mắn.

Cá ngừ ướp cùng hạt nêm Knorr thịt thăn xương ống và tuỷ càng thêm đậm đà. Bên ngoài bọc lớp thịt ba rọi rồi nướng để mùi khói và mỡ béo ngấm vào cá. Món ăn càng thêm tròn vị khi ăn kèm nhiều rau tươi, chấm cùng nước mắm chua cay mặn ngọt, cho cảm giác mát ruột, khỏe lành.

Tết này, Knorr đồng hành cùng bạn biến tấu mâm Tết vừa lành, vừa ngon. Độc giả có thể xem phim ngắn An hòa vị Tết, an lành xuân sang để cùng Knorr tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt từ những nguyên liệu khỏe lành quen thuộc. Bạn cũng đừng quên tham gia thử thách “Khoe món Tết an hòa - Rước lộc quà bao la” tại đây để có cơ hội nhận quà tặng hấp dẫn, với tổng trị giá đến 150 triệu đồng.