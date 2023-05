Check-in 7 điểm tại Phuket để sáng tạo bức hình hút like

Bảo tàng 3D Trickeye Phuket: Nếu đã trải nghiệm hết các “thiên đường biển đảo” tại Phuket, bạn có thể ghé thăm bảo tàng 3D Trickeye Phuket để sở hữu cho mình 1.001 bức ảnh “sống ảo” độc đáo. Với hơn 100 bức tranh sơn dầu 3D sống động, việc tham quan và khám phá bảo tàng này cũng mang đến cơ hội khám phá và tìm hiểu về lịch sử, văn hóa đất nước Thái Lan. Các tác phẩm tại đây được thiết kế bằng máy tính và thực hiện bằng tay bởi những nghệ sĩ tài năng, sau đó in ra trên giấy hoặc vải bằng công nghệ in phun cao cấp, dán lên tường và sơn tay để tạo hiệu ứng 3D chân thực. Ảnh: Go guides.