Chế tài nào cho bác sĩ dâm ô bé trai dưới 16 tuổi?

Theo luật sư, với tội danh đã bị khởi tố, vị bác sĩ sẽ đối diện khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. Trường hợp đã quan hệ với nạn nhân, người này có thể bị chuyển tội danh.

Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Xuân Vĩnh (58 tuổi, ở xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo công an, ông Vĩnh là bác sĩ về hưu, đang mở phòng khám tư nhân tại địa phương. Ngày 8/5, bị can có hành vi dâm ô, xâm hại tình dục với P. (giới tính nam, sinh năm 2006 nhưng chưa đủ 16 tuổi) khi nạn nhân tới khám chữa bệnh. Sau khi biết chuyện, gia đình P. đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Với hành vi này, bị can sẽ đối mặt mức hình phạt nào?

Trích dẫn Điều 3 Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP của TAND Tối cao, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp) cho biết dâm ô người dưới 16 tuổi là hành vi của những người cùng hoặc khác giới tính tiếp xúc về thể chất trực tiếp hoặc gián tiếp qua lớp quần áo vào bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác trên cơ thể của người dưới 16 tuổi, có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục.

Dâm ô thường gồm một trong các hành vi như Dùng bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm hoặc bộ phận khác trên cơ thể đụng chạm, cọ xát, chà xát với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của người dưới 16 tuổi; Dùng dụng cụ tình dục tiếp xúc với bộ phận sinh dục, phần nhạy cảm của người dưới 16 tuổi hay Dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi dùng bộ phận khác trên cơ thể tiếp xúc với bộ phận nhạy cảm của người phạm tội.

Để hành vi cấu thành tội phạm, về chủ thể, người thực hiện hành vi phải từ đủ 18 tuổi trở lên. Về ý thức chủ quan, người thực hiện hành vi nhằm thỏa mãn dục vọng, song không có ý định giao cấu với nạn nhân.

Khách thể của tội phạm là người dưới 16 tuổi, không kể giới tính còn về mặt khách quan, hành vi này thể hiện dục vọng, nhằm xâm hại đến cơ thể của nạn nhân.

Trường hợp này, nếu hành vi của bị can Vĩnh đủ các yếu tố cấu thành, việc cơ quan chức năng khởi tố bác sĩ này về tội Dâm ô người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 là có cơ sở.

Với tội danh này, khung hình phạt bị can phải đối mặt là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp hành vi thuộc các tình tiết định khung tại khoản 2 hoặc 3 của Điều này, mức án tối đa người phạm tội đối mặt là 12 năm tù.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, nếu công an nhận thấy bác sĩ Vĩnh không chỉ dâm ô mà đã có hành vi giao cấu, quan hệ tình dục với nạn nhân, bị can có thể bị chuyển đổi tội danh thành một trong các tội như Hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142), Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 144) hoặc Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 145) trong Bộ luật Hình sự 2015.