Che giấu anh chồng buôn ma túy, người phụ nữ bị khởi tố

Biết rõ anh chồng mua bán trái phép ma túy và bị công an đang truy bắt, Trần Thị Anh đã che giấu tại nhà, sau đó còn báo cho đối tượng bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Anh, SN 1977 ở khu phố Hạ Sơn, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc về tội Che giấu tội phạm theo Điều 389 BLHS.

Trước đó, ngày 16/9, Công an huyện Triệu Sơn đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Lê Ngọc Trung, SN 1972 (Trung là em chồng của Trần Thị Anh) ở số nhà 48 khu phố Lê Thánh Tông, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ khoảng 2.000 viên hồng phiến, khoảng 15 gam heroin và nhiều công cụ tang vật có liên quan đến việc mua bán ma túy.

Công an lấy lời khai Trần Thị Anh.

Khi khám xét, đối tượng Lê Ngọc Trung đã bỏ trốn khỏi nơi ở, cơ quan công an đã nhiều lần triệu tập tuy nhiên đối tượng không có mặt tại địa phương. Ngày 2/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện đối tượng Lê Ngọc Trung đang lẩn trốn tại huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), nên đã tiến hành bố trí lực lượng bắt giữ đối tượng tại thôn Đức Tiến, xã Hoằng Hợp.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Ngọc Trung khai nhận trong quá trình lẩn trốn, Trung đã được em dâu là Trần Thị Anh che giấu tại nhà mình. Bản thân chồng của Trần Thị Anh là Lê Ngọc Nam hiện đi tù về tội buôn bán ma túy. Khi biết Công an huyện Triệu Sơn đang tìm, truy bắt Trung tại Ngọc Lặc, Trần Thị Anh đã báo cho Trung biết để trốn về Hoằng Hóa.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn đã ra quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Trần Thị Anh về hành vi che giấu tội phạm.