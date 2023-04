Chế độ tập luyện để có hình thể vạm vỡ của Jason Momoa

People đưa tin Jason Momoa là khách mời mới nhất trong series mang tên "Gym and Fridge" của Men's Health. Trong video dài 4 phút, ngôi sao Aquaman giới thiệu với khán giả không gian trong phòng tập gym.

Ở những phân cảnh đầu tiên, khi tiếp đón host, Jason Momoa không mặc quần áo. Anh chỉ choàng một chiếc áo rộng màu hồng. "Tôi không biết bạn sẽ đến. Nếu biết, tôi đã mặc quần áo", tài tử hài hước chia sẻ.

Tiếp đó, Jason Momoa mở tủ lạnh và giới thiệu một số đồ uống, thức ăn không thể thiếu của anh hàng ngày.

Khi nói về thói quen tập luyện, nam diễn viên cho biết anh theo đuổi các bài tập cử tạ và quyền anh. Thỉnh thoảng, anh cũng thích đạp xe, leo núi. Vừa nói xong, Jason Momoa đạp xe trong bộ dạng không quần áo trên người.

"Tôi mới mua những chiếc xe leo núi này. Chúng rất thú vị. Chạy môtô không phục gì cho việc tập thể dục nhưng giúp tôi giải tỏa căng thẳng", anh nói thêm.

Cũng trong video, tài tử 43 tuổi thực hiện một số bài tập nâng tạ, boxing cùng huấn luyện viên.

Theo People, thói quen không thích mặc quần áo của Jason Momoa được hình thành sau ly hôn. Cuối năm 2022, khi tham gia chương trình Jimmy Kimmel Live, tài tử xuất hiện với hình ảnh phô diễn hình thể cơ bắp và không ngại khoe mông trước khán giả.

Momoa nói với người dẫn chương trình: "Ôi Chúa ơi, tôi thực sự không thích mặc quần áo nữa".

Cùng với đó, nam diễn viên thay đổi lối sống, thói quen sinh hoạt. Anh chỉ đăng tải những thông tin tích cực trên mạng xã hội và nhiều khoảnh khắc trong số đó cho thấy tài tử thích tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.

Sau khi chia tay Lisa Bonet, Momoa tập trung phát triển sự nghiệp. Anh chuẩn bị tái ngộ khán giả với vai phản diện trong Fast X, được ấn định phát hành vào ngày 19/5.

Trong khi đó, Bonet mất hút khỏi showbiz. Cô chọn cuộc sống bình dị bên các con và chỉ thi thoảng mới xuất hiện trên phố.

