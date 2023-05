Chế độ dinh dưỡng tăng đề kháng cho trẻ phòng ngừa Covid-19 trở lại

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ, giúp cơ thể củng cố hệ miễn dịch, nâng cao thể trạng và đẩy lùi bệnh tật. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 có xu hướng quay trở lại ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, việc áp dụng chế độ dinh dưỡng hợp lý là cần thiết giúp trẻ tăng sức đề kháng hiệu quả.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, một chế độ ăn đa dạng thực phẩm, đầy đủ và cân bằng các yếu tố đa lượng và vi lượng đóng vai trò rất quan trọng với chức năng hệ miễn dịch, có thể giảm nguy cơ mắc cũng như rút ngắn thời gian điều trị trong trường hợp trẻ mắc bệnh. Do vậy, để giúp trẻ khỏe mạnh và tăng khả năng đề kháng, cha mẹ cần đảm bảo khẩu phần ăn của trẻ có đủ 4 nhóm chất gồm bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Đây là 4 nhóm chất thiết yếu với những vai trò riêng, hỗ trợ cung cấp năng lượng để nuôi dưỡng cơ thể.

Theo đó, bột đường có trong sữa, đậu, khoai, bắp… là nhóm cung cấp năng lượng chủ yếu cho các hoạt động của trẻ. Chất đạm (protein) có trong thịt, cá, trứng… giúp điều hòa sự cân bằng nước và hỗ trợ vận chuyển dưỡng chất đến các cơ quan cơ thể. Chất béo (lipit) trong bơ, sốt mayonaise, dầu ăn, mỡ cá/thịt… là thành phần chủ yếu của màng tế bào, giúp các tế bào não phát triển, đồng thời hỗ trợ cơ thể hấp thu vitamin tan trong dầu mỡ như A, D, E và K. Trong khi đó, vitamin và khoáng chất có trong rau, củ, quả, thực phẩm từ động vật, giúp duy trì chức năng sinh lý và sinh hóa của cơ thể.

Đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, nhưng ở từng độ tuổi khác nhau, cơ thể trẻ cần bổ sung các thành phần dinh dưỡng theo liều lượng thích hợp. Cha mẹ có thể dựa theo lứa tuổi, khả năng hấp thu, khẩu vị riêng để cân đối lượng thực phẩm nạp vào cơ thể trẻ.

Theo tháp dinh dưỡng từ Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế, với trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, sữa là thực phẩm giúp trẻ có sức đề kháng tốt nhất. Ngoài ra, khi trẻ bước vào giai đoạn tập ăn, cha mẹ có thể kết hợp thêm cháo, súp, bột hoặc những loại thực phẩm mềm, cắt nhỏ cho dễ ăn.

Khi trẻ bước vào 3-5 tuổi, giai đoạn phát triển chiều cao và cân nặng rất nhanh, ngoài việc ăn đủ 4 nhóm chất chính, cha mẹ cần bổ sung cho con một lượng sữa nhất định để hỗ trợ quá trình phát triển chiều cao của con. Lượng sữa phù hợp trong khoảng 500 ml/ngày.

Với trẻ 6-11 tuổi - độ tuổi đi học, vui chơi, hoạt động nhiều, ngoài thực đơn như trẻ 3-5 tuổi, cha mẹ cần tăng lượng thức ăn lên. Cụ thể, ngũ cốc, khoai củ và các sản phẩm chế biến trong khoảng 160-260 g glucid, rau xanh, các loại củ, trái cây 200-300 g, thịt, trứng, thủy/hải sản, các loại hạt; sữa và các chế phẩm từ sữa khoảng 28-42 g protein hoặc 400-600 g canxi, đường dưới 15 g, muối dưới 4 g…

Bên cạnh các thực phẩm thiết yếu, sữa non là lựa chọn lý tưởng giúp xây dựng hệ miễn dịch cho trẻ hiệu quả. Nhiều nghiên cứu cho thấy kháng thể IgG có trong sữa non giúp bảo vệ cơ thể khỏi mầm bệnh cũng như độc tố mà virus, vi khuẩn tiết ra nhờ khả năng liên kết với protein trên bề mặt của chúng và vô hiệu hóa khả năng xâm nhập vào tế bào vật chủ.

Đặc biệt, khi sử dụng các sản phẩm sữa non với công thức của chuyên gia dinh dưỡng châu Âu, được phát triển dựa trên đặc thù thể trạng trẻ em Việt Nam, hiệu quả bảo vệ và xây dựng nền tảng miễn dịch cho trẻ càng được củng cố.

Với thành phần 100% sữa non của bò lấy trong 24 giờ sau khi sinh, sữa non chứa kháng thể IgG hàm lượng cao kết hợp 2'-FL HMO, FOS và kẽm giúp nhân đôi đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch, tránh các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ.

